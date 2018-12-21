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影／侯友宜小內閣名單全部出爐　最大亮點「饒慶鈺」！

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記者羅婉庭／台北報導

新北市長當選人侯友宜21日上公布小內閣名單，三位副市長是內政部前政次陳純敬、經濟部中小企業處長吳明機、選辦主任謝政達，當初跟侯打選戰的前市府顧問宋自強沒有在名單，新聞局長蔣志薇為TVBS前記者，經歷創投與外文媒體；觀傳局長由原新聞局長張其強轉任，秘書處長為饒慶鈺是立法院前副院長饒穎奇的小女兒，姐姐饒慶鈴為台東縣長當選人，饒目前為前台北市政府參事，也是雙城論壇重要人物之一，堪稱小內閣一大亮點。

▲▼侯友宜市民服務團隊發布記者會，秘書處長饒慶鈺。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜市民服務團隊發布記者會，秘書處長饒慶鈺。（圖／記者林敬旻攝）
 
前北市府國際事務執行長饒慶鈺，是國民黨大老、總統府資政饒穎奇的女兒，僅管出身藍營政治家庭，但饒慶鈺沒有政治立場，喜歡外交工作，幫助柯文哲在上海雙城論壇完美演出後，更深得柯文哲信任。

有關饒慶鈺參事出任新北市秘書處長一事，臺北市政府發言人劉奕霆表示，饒慶鈺參事在北市府任職期間，積極推動並戮力協辦台北上海雙城論壇，表現十分出色，柯市長亦非常感謝饒參事之協助，饒事先有向市長報告，市長樂觀其成，並期許以後雙北合作更密切。

秘書長為林祐賢，前新北市政府副秘書長，61歲。副秘書長為邱敬斌，是前新北市政府副秘書長，52歲。另一位副秘書長為林芥佑，是前新北市政府秘書處長，52歲。

▲▼侯友宜市民服務團隊發布記者會，秘書長林祐賢。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜市民服務團隊發布記者會，秘書長林祐賢。（圖／記者林敬旻攝）

主要副市長陳純敬曾任台灣世界展望會會長，到世界各地做公益，是極少數先後跨足學界、業界、官界、公益界的人才。他兼具土木工程及法律相關的專業背景，是難得的工程與法律人才，出身基督教家庭。

民國78年，自美返國的陳純敬任職台灣技術學院副教授，被前國工局長鄭文隆引薦至國工局前身的南宜籌備處擔任副處長，之後調往北二高工程處副處長，後來負責北宜高的三區工程處長，在國工局任職長達12年。舉凡北二高中二高及北宜高等重大公共工程，陳純敬無役不與。

副市長吳明機為國立政治大學科技管理研究所博士，歷任經濟部工業局局長（民國103年2月-106年2月）、行政院顧問兼科技會報執行秘書（民國102年-103年2月）、經建會副主任委員（民國101年-102年）。

副市長謝政達為美國威斯康辛大學法律碩士，父親為前行政院秘書長謝深山。他與侯友宜淵源始自健康幼稚園火燒車事件，在該事件中擔任受害人委任律師，並在侯友宜決定參選新北市長時辭掉勞工局長，加入侯的競選團隊，擔任競選辦公室主任一職。

▲▼侯友宜市民服務團隊發布記者會，副市長陳純敬、吳明機謝政達。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜市民服務團隊發布記者會，副市長陳純敬、吳明機謝政達。（圖／記者林敬旻攝）

▲觀旅局長張其強。（圖／記者羅婉庭攝）

▲觀旅局長張其強。（圖／記者羅婉庭攝）

擁有多年新聞專業的張其強（觀旅局長）是台灣科技大學管理研究所碩士，曾任新北市政府顧問、台北市政府發言人、桃園縣政府觀光行銷局長、國家文官學院講座、世新大學講師、TVBS新聞台資深製作人。

張其強2009年時任桃園縣長朱立倫之邀，從媒體轉戰政府單位，出任縣長室機要秘書、觀光行銷處長；吳志揚接棒擔任桃園縣長後，張其強被留任觀光行銷處長，後來也成為第一任的觀光行銷局長，2011年3月，應時任台北市長郝龍斌之邀，出任台北市政府發言人一職，直至郝龍斌卸任台北市長為止。

2015年1月，張其強被當時中國國民黨主席的朱立倫，延攬擔任黨主席辦公室主任，直到2016年1月身兼黨主席的新北市長朱立倫，為總統、立委選舉的挫敗而請辭黨主席。

團隊整體平均年齡為53歲，扣掉主計、人事、政風、警察4個局處由中央派任，24局處首長中，有16位高達3分之2是新任，其中5位由內部晉升，表示對事務官的鼓勵，8位留任。另外，超過3分之1首長是女性，整體團隊可說兼顧了性別、經驗、創意與衝勁。

朱25日即將卸任，準新北市長侯友宜的小內閣完整名單也將在21日上午10點出爐。據了解，目前各個局處長將有輪動與新人加入。侯友宜的三位副市長，將由同時擅長法律、工程的內政部政次陳純敬、侯競辦主任謝政達、經濟處中小企業處長吳明機出任。

▲▼侯友宜小內閣。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜小內閣。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼侯友宜市民服務團隊發布記者會，新聞局長蔣志薇。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜市民服務團隊發布記者會，新聞局長蔣志薇。（圖／記者林敬旻攝）

地政局長維康秋桂。文化局長是蔡佳芬(女)，臺大創新設計學院助理教授。經發局長為何怡明(女) 經濟部工業局工業區組副組長，前世正開發股份有限公司董事。原民局長為羅美菁(女) 行政院原住民族委員會教育文化處專門委員 。客家局長則是林素琴(女)過去為新北竹圍國小校長。

衛生局長為陳潤秋(女)，是前行政院衛福部國健署副署長。社會局長是張錦麗(女)，前新北市政府社會局長。城鄉局長為黃一平，是前台灣國際造船公司籌備辦公室主任。水利局長是宋德仁，前新北市政府水利局副局長。

交通局長為鍾鳴時，是前新北市政府交通局副局長。民政局長為柯慶忠，前新北市政府中和區長。勞工局長是陳瑞嘉，行政院勞動部勞動力發展署。中彰投分署分署長。教育局長 張明文 行政院教育部參事。財政局長 為李泰興，前行政院交通部主任秘書。

農業局長李玟、環保局長劉和然、消防局長黃德清、工務局長朱惕之、法制局長黃怡騰，則是留任。

針對未來柯侯合作的機會，侯友宜表示，朋友之間不需要太多的形式與原則，雙北很近，隨時可以過去找柯文哲。只要對市民是好的，他都會好好努力，也會跟中央合作，對於「蔡侯會」，他表示，時間地點都還沒喬好，上任後會積極聯繫、安排。

他也表示，對於自己的團隊最重視的三件事情是：團隊、紀律、榮譽。今天的侯友宜要打敗昨天的侯友宜，要跟自己賽跑，面對明天，目標永遠在前面、要不斷的往前衝，才對得起四百萬選民的期待。

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