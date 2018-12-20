　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／侯友宜小內閣陸續曝光！傳朱家軍張其強接任觀旅局長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市新聞局長張其強。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市新聞局長張其強。（圖／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

準新北市長侯友宜的小內閣名單陸續出爐，外傳現任新聞局長張其強確定接任觀旅局長，他20日也傍晚也離開台北，向有意延攬他加入團隊的首長致謝；觀光旅遊局長陳國君、民政局長江俊霆，則是確定離開市府，隨新北市長朱立倫準備2020總統選戰；張其強過去也曾任桃園縣首任觀光行銷局長。

擁有多年新聞專業的張其強是台灣科技大學管理研究所碩士，媒體關係良好，是新聞界的資深前輩，他曾任新北市政府顧問、台北市政府發言人、桃園縣政府觀光行銷局長、國家文官學院講座、世新大學講師、TVBS新聞台資深製作人。

張其強2009年時任桃園縣長朱立倫之邀，從媒體轉戰政府單位，出任縣長室機要秘書、觀光行銷處長；吳志揚接棒擔任桃園縣長後，張其強被留任觀光行銷處長，後來也成為第一任的觀光行銷局長，2011年3月，應時任台北市長郝龍斌之邀，出任台北市政府發言人一職，直至郝龍斌卸任台北市長為止。

2015年1月，張其強被當時中國國民黨主席的朱立倫，延攬擔任黨主席辦公室主任，直到2016年1月身兼黨主席的新北市長朱立倫，為總統、立委選舉的挫敗而請辭黨主席。

▲▼新北市新聞局局長張其強接任官旅局長。（圖／翻攝自臉書）

▲新北市新聞局長張其強接任觀光旅遊局長。（圖／翻攝自臉書）

朱25日即將卸任，準新北市長侯友宜的小內閣完整名單也將在21日上午10點出爐。據了解，目前各個局處長將有輪動與新人加入。侯友宜的三位副市長，將由同時擅長法律、工程的內政部政次陳純敬、侯競辦主任謝政達、經濟處中小企業處長吳明機出任。

一路追隨朱立倫的觀光旅遊局長陳國君、民政局長江俊霆，都會隨朱打2020總統選戰；交通局長的王聲威，衛生局長林奇宏、文化局長林寬裕都決定去職。

ET快訊
謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」
不當中東警察　川普：讓別人去戰鬥

關鍵字：朱立倫,侯友宜,陳純敬,林祐賢,陳國君,江俊霆,張其強

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲重提「兩岸一家親」朱立倫：多經濟、多合作、少口水

馬英九《八年執政回憶錄》鋪路2020？朱立倫：不要那麼政治化

朱挺玗曾賄選被判當選無效　朱立倫：韓國瑜願意給她機會

侯友宜小內閣亮點！內政部前次長陳純敬接副市長

2020跟馬英九變死對頭？朱立倫笑：馬總統不會是我們的對手

小內閣名單保密到家　侯友宜：21號早上10點全公布

傳吳明機、謝政達接任新北副市長　林芥佑回鍋新聞局

風雨無阻！侯友宜戶外就職典禮邀請函曝光　全程150分鐘

江宜樺台大包圍被嗆　朱立倫力挺建中同窗：教授演講何需被這樣對待？

丁守中不認輸3度喊：天玉里章魚哥很準　這次是作弊才不準！

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】歡樂女神Lala初乍到被下猛藥 老蕭問行程威脅會錄到早上

春風以為要合照「都已經放下筷子」　 粉絲轉頭邀「女員工」糗了！

謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」　王世堅神回：你們同意嗎？

蘇啓誠「以死明志」　外交部曾告知「調職記過、考績丙等」

蘇啓誠遺孀直指「政治人物誤導事實」　她揭關鍵：謝長廷看的遺書哪來？

影／羅淑蕾直播有問必答！驚曝「李新病危」郭新政去議員訪查團照

時力準議員批柯文哲「兩岸一家親」　網友狂轟：選後翻臉不認人

影／蘇啓誠遺孀發聲明：遺言未提假新聞壓力　「不想受到羞辱」以死明志

快訊／羅淑蕾「首開直播」談李新：嗨！郭新政的義勇軍　8分鐘4000人擠爆

時力為柯文哲鬧分裂！新科議員擬辦辯論釐清關係

賴清德金門視察非洲豬瘟防疫　「兩岸有共同的敵人和目標」

韓國瑜小內閣名單有玄機　5個局處首長皆自這個人麾下

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

帶團壓力大吸毒放鬆？　遭眼尖警查獲送辦

健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！

防蚊宣導創意無限　台南繪畫比賽頒獎

重新換發歐欣水保施工許可證　台南市政府引爭議

2018優良公寓大廈評選出爐　台南市頒獎表揚

羅淑蕾告「綜藝咖」盛竹如　唸字卡「害我一覺醒來變兇手」

政治熱門新聞

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」..

照片曝光！李新病危「郭新政代去..

謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係..

民調／柯文哲出馬橫掃藍綠

即／羅淑蕾「首開直播」談李新！..

韓國瑜內閣又出包　2局長有黑歷..

楊秋興表態不接董座　韓國瑜請他..

蘇啓誠「以死明志」　外交部曾告..

韓國瑜內閣　有5位首長來自林義..

蘇啓誠遺孀：遺言未提假新聞壓力

選副總統不如選總統！　王金平不..

快訊／高雄原定海洋局長朱挺玗出..

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票..

時力批柯「兩岸一家親」網友痛批

更多熱門

相關新聞

陳純敬看顧三環三線　老同事這樣看

地方縣市首長小內閣陸續成形，擅長法律、工程的內政部前政次陳純敬被指有望到新北市政府擔任副市長，協助準市長侯友宜看顧三環三線如期如質通車。事實上，陳純敬當年被挖到內政部擔任政次，就被形容是「最搶手的副手」，這回傳出好消息，老同事也誇讚他溫和但堅持專業，看好他能發揮所長。

柯文哲重提「兩岸一家親」朱立倫：多經濟、多合作

馬英九新書鋪路2020？朱立倫：不要那麼政治化

朱挺玗曾賄選　朱立倫：韓國瑜願意給她機會

民調／柯文哲出馬橫掃藍綠

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

吃完海鮮腹劇痛　驚見活蟲咬胃壁

咘咘愛薄紗公主風　BO妞皺眉冷看姊

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

《窒息》骨肉噴濺　影評嚇吐：天殺的

朴寶劍親下去了！　低頭3次深吻宋慧喬

哪支筆最吸引你？一張圖曝隱藏個性

單人露營車　1人輕鬆山林微旅行

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面