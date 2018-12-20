快訊／侯友宜小內閣陸續曝光！傳朱家軍張其強接任觀旅局長

▲新北市新聞局長張其強。（圖／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

準新北市長侯友宜的小內閣名單陸續出爐，外傳現任新聞局長張其強確定接任觀旅局長，他20日也傍晚也離開台北，向有意延攬他加入團隊的首長致謝；觀光旅遊局長陳國君、民政局長江俊霆，則是確定離開市府，隨新北市長朱立倫準備2020總統選戰；張其強過去也曾任桃園縣首任觀光行銷局長。

擁有多年新聞專業的張其強是台灣科技大學管理研究所碩士，媒體關係良好，是新聞界的資深前輩，他曾任新北市政府顧問、台北市政府發言人、桃園縣政府觀光行銷局長、國家文官學院講座、世新大學講師、TVBS新聞台資深製作人。

張其強2009年時任桃園縣長朱立倫之邀，從媒體轉戰政府單位，出任縣長室機要秘書、觀光行銷處長；吳志揚接棒擔任桃園縣長後，張其強被留任觀光行銷處長，後來也成為第一任的觀光行銷局長，2011年3月，應時任台北市長郝龍斌之邀，出任台北市政府發言人一職，直至郝龍斌卸任台北市長為止。

2015年1月，張其強被當時中國國民黨主席的朱立倫，延攬擔任黨主席辦公室主任，直到2016年1月身兼黨主席的新北市長朱立倫，為總統、立委選舉的挫敗而請辭黨主席。

▲新北市新聞局長張其強接任觀光旅遊局長。（圖／翻攝自臉書）

朱25日即將卸任，準新北市長侯友宜的小內閣完整名單也將在21日上午10點出爐。據了解，目前各個局處長將有輪動與新人加入。侯友宜的三位副市長，將由同時擅長法律、工程的內政部政次陳純敬、侯競辦主任謝政達、經濟處中小企業處長吳明機出任。

一路追隨朱立倫的觀光旅遊局長陳國君、民政局長江俊霆，都會隨朱打2020總統選戰；交通局長的王聲威，衛生局長林奇宏、文化局長林寬裕都決定去職。