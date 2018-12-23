影／長輩群組轉起來！台語短片「豬瘟不要來」　140秒看懂豬瘟多恐怖

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

防堵非洲豬瘟襲台，農委會提高罰金，仍然有大媽從大陸把生豬肉、臘腸甚至是豬腳帶進台灣，入關了才說不知道規定，也代表仍有許多人不懂豬瘟的可怕性。影片創作者「Didi五四三」於23日發布台語短片「豬瘟！不要來」，以輕鬆幽默的口吻，告訴大家豬瘟的可怕之處，「這不是為別人，我們都是在為自己」。

▲很多人還是不懂豬瘟的恐怖性。（圖／Didi五四三授權使用）

「Didi五四三」上傳一部2分20秒的短片，開頭他指出要和大家說說現在大陸「最流行又最恐怖的代誌（事情），恐怖到可以讓一個國家去了了」。他說，如果想知道豬瘟有多可怕，看看大陸豬瘟淪陷省市地圖就知道，「目前中國的非洲豬瘟，已經到一個無法控制的地步」。

至於為何無法控制，「Didi五四三」表示，因為這類型的非洲豬瘟沒藥醫，如果豬隻感染了，就只有一條路「抓去種」，就算是「古錐的佩佩豬」得豬瘟，也是什麼藥都沒得醫。而且這些死豬做成的肉品，一樣會有豬瘟病毒，只要給豬吃到又會繼續感染，「這就是為什麼政府一直在說，千萬別把肉品帶進來台灣」。

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▲非洲豬瘟沒藥醫，就算是佩佩豬也得抓去種。（圖／Didi五四三授權使用）

接著他談到20年前的口蹄疫，當時台灣損失1700億的豬肉經濟，豬農經過20年才重新站起，「毋通因為一時的貪心失去理智，從中國拿肉品，那都是生化武器，害所有的台灣豬扛去種」、「豬瘟如果在台灣爆炸，佩佩豬她弟弟喬治也要扛去種」。

他說，台灣人愛吃豬，但如果豬瘟進來，魯肉飯、貢丸、豬腳、水餃這些美食，以後大家都看不到也吃不起，「有的人出國坐飛機，那些心態真僥倖，提一大堆豬肉回來，罰你20萬是剛剛好而已」。最後他強調，保護台灣豬不是為了別人、而是為自己，「中國的豬瘟別進來，咱的豬肉賣得出去，這才是真正的賺大錢」。

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▼保護台灣豬不是為了別人，而是為自己。（圖／Didi五四三授權使用）