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影／怕非洲豬瘟不敢吃豬肉？攤販揭實際情況　價格穩、銷量增

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記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情在大陸嚴重擴散，就怕病毒傳到台灣，馬上損失2千億產值，農委會近來天天強力宣導防疫重要性，卻傳出有人因此連豬肉都不敢吃了，農委會對此表示，台灣沒疫情，不用害怕，且價格都維持在平穩狀態。

▲▼豬肉攤, 肉鬆,肉乾。（圖／記者許展溢攝）

▲大部分傳統市場裡的豬肉攤販表示，目前大陸非洲豬瘟疫情沒有影響銷量。（圖／記者許展溢攝）

農委會指出，非洲豬瘟疫情在大陸已擴及23省（市、區），達100例，顯示疫情嚴峻。近來傳出有豬肉攤販表示，不少民眾因為非洲豬瘟疫情變的不太敢吃豬肉，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪傳統市場詢問幾家豬肉攤，大部分攤販都說，銷量還是很穩定，也有增加趨勢，沒有因此受影響，價格也滿好的。

▲▼豬肉攤, 肉鬆,肉乾。（圖／記者許展溢攝）

▲ ▼肉鬆、肉乾店對此也說沒有因為豬瘟疫情影響買氣。（圖／記者許展溢攝）

▲▼豬肉攤, 肉鬆,肉乾。（圖／記者許展溢攝）

中華民國養豬協會秘書長張生金表示，國內毛豬養頭數約540萬頭，進口量約占10% ，全台使用量加上進口約 880萬頭，進口豬肉都以「部位肉」為主，主要是餐廳等通路有「規格化」需求才會使用，今年進口量較去年少，其中一項原因是受國外疫情影響，目前來自歐盟較少，反而北美、加拿大豬肉進口量增加。

張生金說，目前每公斤豬肉維持在71到72元間，屬於很穩定的價格，每天拍賣、供應狀況很正常，沒有民眾敢不敢吃豬肉情形。有市場豬肉攤販則說，最近防豬瘟疫情訊息滿多，但沒有影響買氣，只是確實擔心病毒傳到台灣，呼籲民眾要吃豬肉，可以到傳統市場裡面購買，因為市場上品質絕對最沒有問題。

▲▼ 豬腳。（圖／記者許展溢攝）

▲ 農委會強調現階段豬肉價格都很平穩，只有做好防疫工作才是重點。（圖／記者許展溢攝）

農委會表示，確實有民眾會憂心不敢吃，但目前台灣不是疫區，大家不用過度害怕，如果真的台灣不幸發生疫情，也會聯合各單位視當下情況做好產銷調節，讓豬肉價格等衝擊降到最低，現階段價格都很平穩，只有做好防疫工作才是重點。

▲▼黑豬肉。（圖／記者許展溢攝）

▲豬肉攤販認為要吃豬肉就到傳統市場裡買，是絕對最沒有問題。（圖／記者許展溢攝）

張生金認為，如果台灣發生疫情，礙於「市場機制」，其實沒有辦法多干涉豬肉價格浮動，但如果要建立消費者信心和產業發展及價格穩定，政府應祭出「保價收購」，如平均價原本62元，只要跌破該數字，就要協助補貼，讓業主不要恐慌。

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關鍵字：非洲豬瘟,農委會,養豬協會,豬肉,價格,大陸,疫情,防疫

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