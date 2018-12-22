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影／買炸物回家！一打開包裝「整隻雞甩下去炸」嚇歪　老饕曝：1隻369元

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網搜小組／綜合報導

「這是認真的，這不是搞笑圖。」一名網友在滑手機時無意間看到動態炸雞分享文，仔細一看照片竟然是「整隻全雞」拿下去炸，嚇得上傳網路，引來許多饕客留言說「上次也買了一整隻～～」、「1隻369元買回家過嚇人」。

從網友在臉書「爆廢公社」分享照片可見，鐵盤上靜靜躺著一隻已炸過的全雞，外層裹著金黃的脆皮，看起來超級肥嫩多汁，而且龐大到鐵盤都快要裝不下了，整個超奢華。原PO還在貼文上補充道，「這是認真的，這不是搞笑圖。」

▲▼買炸物回家！一打開包裝「整隻雞甩下去炸」嚇歪　老饕曝：1隻369元。（圖／翻攝自爆 Q美式炸雞總店、竹南店）

▲1隻369元，許多網友大讚好吃。（圖／翻攝自爆Q美式炸雞總店、竹南店粉專）

網友看了紛紛留言笑說，「要拜拜用的嗎？」、「筆記，下次可買來拜」、「雖說剛剛吃飽，但看到了還是想要吃」、「韓國很當紅～很好吃～」、「整隻94狂啊」、「這樣看就覺得有點恐怖，分屍好了」、「老皮怎麼變這樣......？」、「炸全雞，可以拿來湊胜禮拜拜」。

也有許多網友早就買過，大方分享吃過的經驗說，「這家好吃！上禮拜才剛吃一支全雞」、「爆Q超級好吃，只是要打電話先叫哦，現點現炸的，美食是需要時間的，哈哈哈」；還有人求問哪裡有賣，「哇...台中也有嗎，餓了」、「有每一家都有整隻的雞嗎？？我看菜單上沒有」。

▲▼買炸物回家！一打開包裝「整隻雞甩下去炸」嚇歪　老饕曝：1隻369元。（圖／翻攝自爆Q美式炸雞總店、竹南店粉專）

▲整隻下去炸超酷。（圖／翻攝自爆Q美式炸雞總店、竹南店粉專）

從照片中包裝箱裡可見店名「爆Q美式炸雞」，記者實際到官網看價發現，「炸全雞」已是店裡的招牌，整隻只要369元，若升級套餐再送3瓶250ML可樂、副餐7樣選3樣，只要469元。

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

▼有網友笑說，根本拿來拜拜用的。（圖／翻攝自爆Q美式炸雞總店、竹南店粉專）

▲▼買炸物回家！一打開包裝「整隻雞甩下去炸」嚇歪　老饕曝：1隻369元。（圖／翻攝自爆Q美式炸雞總店、竹南店粉專）

▼許多網友買回家吃吃看，吃完大推。（圖／翻攝自爆Q美式炸雞總店、竹南店粉專）

▲▼買炸物回家！一打開包裝「整隻雞甩下去炸」嚇歪　老饕曝：1隻369元。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼買炸物回家！一打開包裝「整隻雞甩下去炸」嚇歪　老饕曝：1隻369元。（圖／翻攝爆廢公社）

ET快訊
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關鍵字：全雞,炸雞,炸全雞,爆廢公社

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