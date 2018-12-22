陸13人吃豬肉感染SK5病毒死亡？Line瘋傳假消息...醫怒：母湯！

▲豬肉示意圖。（圖／記者莊喬迪攝）

生活中心／綜合報導

防堵非洲豬瘟侵台，不只政府單位高度戒備，全民也動起來。不過，近日Line群組流傳大陸有13個人吃豬肉感染SK5病毒而死亡，並呼籲大家少買豬肉吃。對此，婦產科名醫蘇怡寧直呼，「假消息實在很母湯！」衛福部也澄清，「SK5是不存在的病毒。」

蘇醫師經常在臉書粉絲專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」分享醫學知識及破除謠言，而他20日PO文表示，「假消息實在很母湯！」根據他附上的Line截圖，有消息指出，「中國大陸瀾滄人民醫院：昨天凌晨二點二十三分，十三名男女生感染SK5病毒死亡，最大的32歲，最小的5歲，參與搶救的醫生已被隔離，中央1台電視新聞己播出，暫時別吃豬肉，特別是乳源的豬肉，目前廣西貴港已有13,167個已感染。收到馬上發給你關心的人，最好是群發。為了您的健康，請轉發吧，少買豬肉吃。看了快轉，幫別人等於幫自己。」

蘇醫師說，「假消息不要亂傳，連我這種不亂加群組的人都會收到這種消息，我相信很多人都會收到。」「我自己發現了一個辨別假消息相當有參考價值的事情喔，長輩圖越多的群組常常假消息也越多耶！」

蘇醫師強調，大家要全力防堵境外、尤其是來自中國大陸的非洲豬瘟，但也千萬不要亂傳假消息來製造恐懼，「沒有SK5病毒這種鬼東西，這不是SKII、Skr，亂製造假消息的人，你們全都去吃屎吧。」

事實上，關於上述假消息，衛福部18日也在官網發新聞稿澄清，「SK5是不存在的病毒：類似謠言已在中國流傳多年，內容主要描述民眾食用某種水果或肉類而感染SB5、SB6或SK5等不存在的病毒而死亡或醫師被隔離等，之後亦可能換個省份、病毒名稱或食材後，繼續透過網路傳播。」衛福部也提醒民眾，如果接獲類似不明的疫情訊息，務必先查證是否為網路謠言，以避免轉傳錯誤資訊。

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