老人才懂！學生時代最夯「射飛機」紙上空戰　網淚推：用0.38筆玩到哭

▲1張紙、2支原子筆，這是過去風靡校園的紙上遊戲《射飛機》。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

只要1張白紙、2支原子筆（鉛筆），就能讓2人進行一場激烈空戰，這是許多人童年時代美好的記憶，上課、放學玩起來樂此不疲的紙上遊戲《射飛機》。

陳姓女網友22日下午在「爆廢公社」貼文，直說今天補班日十分無聊，於是想起了小時候的一款紙上遊戲，決定重溫舊時樂趣，順便打發時間，「有人知道這個遊戲嗎？」

照片中，只見一張白色紙中間用一條畫上去的黑線隔開，左右兩邊是不同陣營陣地，左方是藍色園點盤據，右半邊是紅色圓圈大本營，彼此又有部分色彩跨越了界線，其中些許圓圈被打了個X，「一個人對打好孤單」。

▲隨著智慧型手機普及，新一代的學子將遊戲目光轉移到小小螢幕上。（圖／記者黃克翔攝）

照片貼上網，引來許多6、7年級網友回憶童年時光，「小時後回鄉下沒東西玩，一枝筆、一張紙就可以一起玩了，好懷念」、「國小玩這個玩到有陰影，因為每天玩玩到怕，還玩到沒水」、「7年級路過，每次上課跟隔壁女生玩都會被老師發現，筆摔到桌上太吵了」、「這個是我國小零用錢的收入來源之一」、「還可以分空中、地面，中間可以加條河、只有空中能過等等的，都是回憶啊！」

至於遊戲規則，不同地區、年代有著些許差異，「手壓筆最上面，往圈圈壓射過去」、「我都是畫『士』代表飛機」、「單指立筆，另一手彈筆使其畫出；或是立筆手指往發射反方向使筆倒下，使其自然畫出」、「要先畫好基地，戰車飛機和飛彈後再開始阿，打掉敵人一架就可以增加自己一架相同的棋子，玩法很多耶。」

此外，還有不少網友分享密技，傳授增加勝率的方式，選對筆很重要，「要用最便宜的原子筆玩」、「玩這個要用鉛筆比較好玩啊，這樣紙上就不會一堆圈圈了」、「記得用0.7油性筆，這樣軌跡才最粗」、「玩這遊戲要拿油性筆拿水性筆像une0.38斷水到你哭。」

▲每個世代都有屬於他們的獨特回憶。（圖／記者黃克翔攝）

據了解，這遊戲名為《射飛機》，是民國6、70年代的孩子幾乎都玩過的經典「紙筆遊戲」，只要準備1張紙、2支筆就能和朋友來場世界大戰，鬥志也鬥技！準備階段，先拿出1張白紙，2位玩家在兩側畫上相同數量的飛機（大砲），多用「士」、「工」或圈圈代替，並在正中間畫上分隔線，是為河流區以區隔陣營。

接著遊戲開始，2位玩家輪流選擇自陣中的一架飛機發動進攻，方式為將筆直立，筆尖放在飛機所在地，手指按著筆的頂端，再朝敵方陣地「射」（滑、畫）去，之後在筆畫停頓處畫上新的記號，是為「移動」，若飛機停留地正好畫中對方空軍所在位置，則視為有效摧毀。

遊戲過程中，2位玩家遵照回合制交替發動攻勢，當其中1人的機隊全數報銷遊戲就分出了勝負，由對方獲得勝利。《射飛機》遊戲簡單、有趣又刺激，在一代代學生間流傳了下來，最初是誰發明已經不可考了，而藉由操控原子筆或鉛筆力道滑行彈射，饒富趣味且有難度，在科技不發達的純真年代裡，是孩子不可多得的美好遊戲。

►買炸物回家！一打開包裝「整隻雞甩下去炸」嚇歪 老饕曝：1隻369元

►克寧奶粉「古早味喝法」曝光！ 年輕人嚇呆：從沒聽過