嚴防非洲豬瘟入侵！　8件罰20萬以陸配大媽、越南旅客最多

▲3公斤滷豬腳入境，罰20萬元。（圖／防檢局提供）

記者崔至雲／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情持續擴散，已擴及23省，達99案例，顯示疫情嚴峻。為防範非洲豬瘟疫情入侵，防檢局針對入境旅客行李加強檢查及裁罰，經統計21日裁罰案件共11件，其中裁罰20萬元3件、3萬元6件、1萬元2件，仍以大陸及越南旅客居多。

防檢局表示，自18日提高裁罰額度起，至21日合計已裁罰32件，包括20萬8件，且均是大陸豬肉類產品、3萬20件及1萬4件。

▲中國籍旅客攜帶豬肉餡料0.3公斤，處以20萬元罰鍰。（圖／防檢局提供）

另外，針對大陸籍豐祥818號漁船11月10日進入高雄港維修，船上冷凍庫存放豬肉產品案，防檢局說，該冷凍庫已於進港當日由該局與海巡署聯合查核後予以封存，漁船維修期間，兩單位共同查驗封條5次，封條完整未拆封，該肉品經採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗非洲豬瘟病毒結果為陰性。該漁船已於12月20日維修完畢，經再次確認封條完整後離境。

▲豬肉香腸遭查獲。（圖／防檢局提供）

農委會副主委黃金城表示，帶這些肉品入境台灣一點意義都沒有，對自己的健康也沒有好處，也沒有必要去吃這些肉類產品，同時也呼籲台灣民眾，前往大陸時不要再去參訪畜牧場，因為鞋子、褲管沾到，還是極有可能將這些病毒帶進台灣，同時也不要在網購肉類產品，將會讓台灣帶來嚴重災奈，「到時候只能天佑台灣」。

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