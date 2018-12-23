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正妹一句話酸服務生！慘被「99度熱湯」潑臉毀容　全身42％燙傷

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▲▼禍從口出！正妹一句話… 被淋99度熱水毀了。（圖／翻攝自微博）

▲正妹一句話酸服務生！慘被潑「99度熱湯」毀容，全身42％燙傷。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸浙江省溫州一名林姓女子2015年在某火鍋店用餐時，期間要求一名朱姓服務生加湯，因為語氣不好跟對方發生衝突，她立刻把事件PO上微博，結果朱男暴怒就拿了一盆99度熱水，從她的頭部往下狂倒，造成她的臉幾乎毀容、身體也有多處燙傷。法院最後則判處朱男1年10個月徒刑。

綜合大陸媒體報導，林女2015年8月在溫州某一間火鍋店用餐，期間要求服務生朱男幫忙加熱湯。當時朱男正在幫另一組客人服務，加上看見林女的火鍋裡還有湯，就先請林女等他忙完再加湯，但不料朱男要幫忙加湯時，林女卻怒罵說「你怎麼這麼慢？服務態度這麼差，把你們經理叫過來，我要投訴你。」

朱男聽了火氣也上來，就跟林女吵了幾句，反擊說「妳（林女）這樣子，讓我很不舒服。」接著加完湯就立刻離開，本以為事情就此告一段落，但幾分鐘後店經理就告訴他說，林女已經把事情PO上微博，若不及時刪除照公司規定要被扣錢，希望他可以過去和林女溝通一下。

▲▼禍從口出！正妹一句話… 被淋99度熱水毀了。（圖／翻攝自微博）

▲朱男被羞辱後就回廚房裝熱水，直接從林女的頭部灌了下去。（圖／翻攝自微博）

朱男氣得立刻去找林女問說，「我有什麼做不對的地方？為什麼要發微博投訴我？我們到後面聊一下。」沒想到林女就直接怒罵「你X媽是誰？跟我這麼說話？」、「喊你加湯，速度這麼慢，你X媽是誰？讓我刪微博就刪微博。」、「刪不刪是我的事。」

朱男被羞辱後就立刻回到廚房裝熱水，過程中還一度被店經理發現並阻止，但後來他仍趁著店經理沒注意時，裝了一盆溫度高達99度的熱水，直接從林女的頭部灌了下去，接著抓著林女的頭髮把他掀翻在地，接著揮拳暴打並踹了一腳，直到其他人上前將2人架開報警。

林女被99度熱水潑灑後臉部幾乎毀容，肩膀、手臂處也有多處燙傷，全身燙傷面積高達42％，身心都造成無法抹滅的傷痕。朱男後來表示，「我挺後悔的，現在看來她可能傷得比我重，這個事情太大了」表示願意接受法律制裁。當地法院考量朱男犯行時未滿18歲且主動自首，最後判處他1年10個月有期徒刑。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：火鍋店,小朱,溫州,開水

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