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傅園慧雙臂驚見「恐怖血痕」！世錦賽出秘密武器：更兇猛

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▲▼傅園慧雙臂驚見「恐怖血痕」！洪荒之力拚世錦賽　竟有兇猛秘密。（圖／翻攝自騰訊網）

▲傅園慧雙臂上的「恐怖血痕」，引起在場所有人側目。（圖／翻攝自騰訊網）

大陸中心／綜合報導

中國游泳好手傅園慧2016年里約奧運奪得銅牌，受訪時一句「洪荒之力」瞬間聲名大噪。近日，她代表國家隊參加杭州短池世錦賽，拿下第四，但賽後受訪時「雙臂血痕」嚇壞在場媒體，引發熱議。

今年22歲的傅園慧15日出戰杭州短池世錦賽女子50米仰泳決賽，雖游出26秒06好成績，但仍以0.02秒之差敗給澳洲選手，拿下第四名，與獎牌無緣。不過，更令在場人訝異的，是她那雙滿佈鮮紅抓痕的雙臂。

▲▼傅園慧雙臂驚見「恐怖血痕」！洪荒之力拚世錦賽　竟有兇猛秘密。（圖／翻攝自網易新聞）

▲傅園慧說，她透過這樣的方式紓壓，同時讓精神更集中。（圖／翻攝自網易新聞）

其實，傅園慧過去就曾透露，她為了激勵自己，每次賽前都會把雙臂抓得滿是血痕，目的是讓精神更集中，同時利用痛楚來紓解龐大壓力。如今再度受訪，她說，「因為今天就是沒有力氣，沒有狀態，各方面都已經下降，但還是希望能夠拚一下，更兇猛地激勵一下自己。」

傅園慧表示，「成績還是蠻好的，是我最好成績了，但比較可惜的是就差0.02秒，可以拿獎牌」。記者接著問，抓成這樣父母會不會心疼？她點頭，接著用杭州話模仿起父母口氣：「你以後再不准這樣了啊，這樣沒用的哦！」

至於這樣「兇猛的激勵」擔不擔心留下疤痕？她回答，「這樣不會留疤，這是皮下出血，沒有皮上出血。」

傅園慧人氣之高連許多金牌選手都遠比不上，反而成了訪港團的重點人物。(圖／翻攝自傅園慧微博）

▲傅園慧個性單純不做作，容貌又相當秀氣，在網上人氣頗高。（圖／翻攝自傅園慧微博）

傅園慧的腿……不科學啊！（圖／翻攝自傅园慧o_O／微博）

▲傅園慧身高179公分，有著一雙不科學的修長美腿。（圖／翻攝自傅園慧微博）

▲▼傅園慧雙臂驚見「恐怖血痕」！洪荒之力拚世錦賽　竟有兇猛秘密。（圖／翻攝自網易新聞）

▲父母見到血痕很心疼，曾叮囑傅園慧不准再這麼做，「那樣沒用」。（圖／翻攝自網易新聞）

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關鍵字：傅園慧,血痕,洪荒之力

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