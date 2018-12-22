帶肉入境罰20萬！短期旅客若拒繳拿不回　呂秋遠這樣說...

▲防堵非洲豬瘟，農委會修法違法攜帶肉品入境罰則。（圖／防檢局）

記者崔至雲／台北報導

為防堵非洲豬瘟入侵，農委會火速修法提高違法攜帶肉品入境的罰則，而防檢局表示，遭罰民眾以大陸及越南旅客居多。但律師呂秋遠22日在臉書上提醒，遭罰的民眾若是短期來台旅遊者，罰鍰不一定收的到，呼籲政府，應要修改法令，若不修法，短期旅客可以拒繳，有再多的罰鍰，他們可能還是有恃無恐。

呂秋遠指出，攜帶豬瘟入境的罰則最高達到100萬元，這幾天也確實有民眾開罰20萬元。但是，不要以為這些罰鍰一定收得到。如果是台灣人、外籍配偶、在台灣工作的外籍人士，當然可以透過強制執行的手段。但是，對於短期來台旅遊的外籍人士來說，這20萬元卻不一定收得到。

▲呂秋遠說明，外籍人士遭罰後，罰鍰不一定能收的到。（圖／記者謝承恩攝）

呂秋遠說明，沒有人會在入境時帶20萬元現金，也不能強迫違法者刷卡，因此違法的時候，只會開立罰單，要求對方繳納，而在一個月的訴願期間內，政府也不會催繳或強制執行，等到一個月後，政府才會開始要求對方繳納，或是請行政執行署強制執行。可是，如果是短期來台灣旅遊，外籍人士幾天後就離開台灣，應該如何強制執行呢？

「很抱歉，無法」呂秋遠說如果有某位外籍人士在台灣觸犯行政法規，必須要處以罰鍰，這位外籍人士在旅遊結束後，就「揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」，政府對於這件事無能為力，只能透過外館、海基會催討。那是否對於這名旅客限制入境呢？答案是，不行。因為目前還是欠缺不繳納罰鍰就可以拒絕入境的具體規範，必須在相關法令上調整，移民署才有拒絕對方入境的依據。

呂秋遠呼籲，針對短期來台外籍人士積欠罰鍰時，政府應要修改法令，至少可以拒絕對方再次來台，否則對於這些人而言，拒絕繳納也是一種選擇，未來即使有再多的罰鍰，可能對於他們來說，還是有恃無恐。「這不只是為了防疫，也是為了平等，請儘速修法，好嗎？」

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