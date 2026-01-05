　
地方 地方焦點

阿彌陀佛聖誕！侯友宜赴樹林參拜　祈願市政順利

▲阿彌陀佛聖誕　侯友宜赴樹林參拜。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜參拜樹林慈恩宮，祈願新北市政順利、市民安康樂業。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（5日）為農曆11月17日阿彌陀佛聖誕，新北市長侯友宜一早前往樹林區光明寺及慈恩宮參拜祈福，恭祝阿彌陀佛聖誕千秋，並祈願市政推動順利、市民平安喜樂。侯友宜表示，信仰是安定人心的重要力量，市府也將持續推動托育、長照等政策，打造安居樂業的新北市。

侯友宜表示，新春第一個拜廟行程即選擇參拜阿彌陀佛，從小母親便叮嚀，遇到危險時稱念「阿彌陀佛」佛號，就能化解災厄、保佑平安。正是憑藉這樣的宗教信仰力量，讓他在公職生涯50年中，始終心無所懼、全心為台灣與新北市付出。他指出，目前新北市公托已達128家，日照中心也即將達到130處，未來將持續與里長、議員及立委攜手努力，為市民打造安居樂業的宜居環境，並祝福大家馬年吉祥、馬上加倍幸福。

▲阿彌陀佛聖誕　侯友宜赴樹林參拜。（圖／新北市民政局提供）

▲適逢阿彌陀佛聖誕，新北市長侯友宜5日先後前往樹林地方信仰中心光明寺及樹林慈恩宮參拜祈福。

民政局長林耀長表示，阿彌陀佛以無邊悲願建立西方極樂世界，其名號「阿彌陀」具有「無量光」、「無量壽」之意，象徵無量無邊的智慧、慈悲與壽命。佛教信眾無論相見或道別，常以一聲「阿彌陀佛」作為開始與結束，不僅是問候彼此生活是否安好，更蘊含祝福健康長壽、前途光明的深意。

民政局指出，樹林光明寺為三峽西蓮淨苑分支道場，長期推展「社區淨土」志業，並配合市府節能減碳政策，透過教育、服務與修行活動，將佛法融入在地生活，提升居民心靈安定。此外，也積極推動播經機APP、線上集體皈依及雲端牌位消災祈福等措施，不僅接引更多民眾向佛向善，也為環保永續盡一份心力。

▲阿彌陀佛聖誕　侯友宜赴樹林參拜。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜祈願神明持續保佑這塊土地，守護在地鄉親代代平安健康。

另樹林慈恩宮平日熱心公益，長期捐贈普渡物資予大安庇護農場、慈善機構、獨居老人及弱勢家庭等團體；2023年更捐贈頂級救護車予市府，造福地方，為善不落人後，對鄰里及新北市發展貢獻良多。

民政局補充指出，新北市除樹林光明寺與慈恩宮外，尚有林口竹林禪院、泰山佛國寺、板橋大佛寺、新莊地藏庵、中和白馬寺等多處主祀或副祀阿彌陀佛的廟宇，聖誕期間多舉行誦經、念佛或法會，感念阿彌陀佛慈悲願力，並提醒修行者念佛行善、培福修慧。信眾可準備米、麵條、餅乾、乾貨及花果等供品敬拜，祈求佛祖庇佑闔家平安。

▲阿彌陀佛聖誕　侯友宜赴樹林參拜。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜至光明寺參拜，恭祝阿彌陀佛聖誕。

新北市農業局持續推動「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」行動，號召民眾以實際行動守護環境、為地球永續盡一份心力。即日起至2026年4月21日止，只要完成植樹並上傳樹苗照片至官方網站，即可取得植樹證書，分享至個人社群後，每月還有機會參加抽獎，邀請全民一起為未來種下希望。

