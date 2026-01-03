1年嘿咻200次！搞大15歲女友肚子　基隆男獲原諒輕判6月

▲合意性交仍觸法！基隆男與15歲女友發生關係200次，基隆男獲家人原諒輕判6月。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名施姓男子明知女友小美（化名）年僅15歲，被控在交往一年期間，以平均每周3次的頻率與其發生性行為，累計高達200次，並導致小美懷孕後接受引產手術。基隆地院審理後，審酌施男已獲小美家人原諒，且對方未提出求償，近日依「對14歲以上未滿16歲女子為性交罪」，判處施男有期徒刑6月。

判決指出，施男與小美自2024年1月至12月交往，期間平均每周發生約3次性行為，累計次數高達200次。小美後因懷孕前往醫院進行引產手術，醫護人員發現她未成年，依法通報相關單位。警方接獲通報後通知施男到案，他坦承犯行，並表示雙方是在兩情相悅的情況下發生關係。檢方調查後，依妨害性自主罪將施男起訴。

法院審理認為，雖然小美同意發生性行為，但因她尚未成年，缺乏成熟的判斷能力，其同意在法律上無效。法官審酌施男在偵查和審理過程中均坦承犯行，且犯後態度良好，年紀尚輕，同時小美及其家屬未提出告訴或民事求償，故依施犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判處6月徒刑。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。