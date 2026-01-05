　
地方 地方焦點

暖實力傳承！基隆工商婦女領袖交棒　邱佩琳見證女力永續

▲基隆工商婦女領袖交棒 邱佩琳見證女力永續。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆工商婦女協會完成會長交接，副市長邱佩琳（左）親臨祝賀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

世界華人工商婦女企管協會基隆市分會於昨（4日）舉行第八、九屆會長交接暨理監事就職典禮，並慶祝分會成立八週年。副市長邱佩琳應邀出席，向新卸任會長及新任理監事團隊表達祝賀，肯定工商婦女長期深耕專業、投身公益，為基隆的城市發展注入穩定而溫暖的力量。她強調，市府將持續與工商婦女團體攜手合作，支持女性在城市各領域發揮影響力。

邱佩琳表示，感謝第八屆會長許家虹在任內凝聚會員向心力，積極拓展跨域交流平臺，讓女性企業家的專業能力與社會影響力持續被看見，為基隆市分會奠定穩固基礎。她也祝賀第九屆會長陳麗香及新任理監事團隊正式就任，指出會長職務責任重大，而基隆市分會長期展現的行動力與成果，已成為城市發展中重要的民間夥伴。市府未來將持續與協會相互支持、攜手前行。

▲基隆工商婦女領袖交棒 邱佩琳見證女力永續。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳進一步指出，基隆作為一座港口城市，充滿韌性與溫度。今年適逢基隆400年，城市的進步除了依靠產業動能，更仰賴穩定的社會凝聚力。她肯定協會會員在事業、家庭與公益之間的投入與平衡，透過實際行動創造經濟價值，同時帶動社會向善，成為城市中不可或缺的力量。

本次典禮以「家傳虹蘊、麗人承香」為主題，象徵經驗、精神與價值的傳承，也展現新一屆團隊承先啟後、持續創新的決心。期盼在既有基礎上，持續擴大影響力，為基隆注入更多正向能量。

邱佩琳最後強調，基隆市政府將持續重視婦女權益與性別平等，支持女性創業、就業與公共參與，並在婦女培力、公益關懷及家庭支持等面向深化合作，讓女力成為基隆城市穩定前進的重要力量。

▲基隆工商婦女領袖交棒 邱佩琳見證女力永續。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆工商婦女領袖交棒 邱佩琳見證女力永續。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆工商婦女領袖交棒 邱佩琳見證女力永續。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市立體育館內裝大改造　座椅升級、場地照明更新

基隆市立體育館啟用逾40年，既有觀賽座椅因長期使用出現損壞，且整體動線設計已不符現代觀賽需求。為提供市民更安全、舒適的觀賽環境，基隆市立體育館於2025年10月2日啟動改善工程，更新東、西兩側共2,278席座椅，並同步提升座椅品質、優化場內動線，同時改善照明與地坪，致力打造符合現代化標準的場館設施。

基隆社大成果展登場　謝國樑：育才讓城市更有愛

新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

寒流來襲氣溫驟降　基隆消防籲留意用火用電安全

佛光山極樂寺彩繪燈籠　邱佩琳祈願和諧基隆

