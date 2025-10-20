南韓變態女師砍死8歲童！法官怒判「無期徒刑」：憂鬱症不是藉口

▲南韓大田48歲女教師明梓莞2月10日在校持刀殘忍殺害8歲女學生。（圖／大田警察廳）

南韓大田一所小學今年2月發生駭人聽聞的殺人案件，48歲女教師明梓莞（音譯）將年僅8歲的女學生引誘至視聽教室殘忍殺害，引發全國公憤。歷經數個月審理，大田地方法院今（20）日在一審判處明梓莞「無期徒刑」，刑滿後30年配戴電子追蹤裝置。法官認為，被告雖聲稱罹患憂鬱症，但精神狀態並未影響其判斷力。

根據《韓聯社》，明梓莞今年2月10日下午在大田廣域市西區關雎洞的小學內，謊稱要送書給就讀一年級的8歲女童金荷娜（音譯），將她引誘至2樓的視聽教室後，不僅殘忍勒頸，更以事前購得的28公分長刀兇殘刺殺，並破壞女童手機以掩蓋行蹤。調查顯示，她早在犯案數日前便出現異常行為，包括以腳踹壞學校電腦、暴力勒頸女同事。

大田地方法院第12刑事部部長法官金秉萬指出，明梓莞在案發4至5天前就因無法適應職場、後悔太早申請復職等心理壓力而情緒崩潰。她原於去年12月以憂鬱症名義申請病假，卻於同月底提前返校任職。復職後因破壞辦公設備且攻擊同事，被調至2樓教務室工作，導致她心生不滿。

檢方調查，她甚至向丈夫抱怨後被建議再度請假或休病假時感到強烈憤怒，最終萌生「在學校殺人」的念頭。

犯案當天中午，她刻意外出購買兇刀，選擇隔音效果良好、偏僻的視聽教室作為犯案地點，等待人潮散去後鎖定年幼且無防備的金荷娜下手。法官認為，這一連串行為顯示被告具有完整的計畫性與行動控制能力，並非在精神錯亂下行兇。

大田地方法院指出，該案是「前所未聞的校園兇殺」，身為小學教師的被告不僅未盡保護學生之責，反而在理應是最安全的校園裡，殘忍奪走一名8歲孩童的性命，罪行極為重大。判決書更寫道，「受害者是在自己最喜歡的學校，毫無戒心地跟隨老師，卻反而遭其殺害，這樣的悲劇令人難以承受。」

法官進一步指出，即使被告罹患憂鬱症，但從犯案行為可見，她在當下仍具備辨別是非及控制行為的能力。其在行兇後主動破壞受害者手機、關閉教室電燈，顯示其為了掩飾罪行而冷靜行動，因此「精神疾病」的辯護理由不足以減輕刑責。

