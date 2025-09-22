在校砍殺8歲小一女童！女師曾喊「想一起死」　韓檢求處死刑

▲南韓大田8歲女童金荷娜在學校被教師砍死。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓大田8歲的小學一年級女童金荷娜（Kim Ha-neul，音譯）今年2月10日下午結束課後輔導、準備放學前往美術補習班時，遭到罹患憂鬱症的48歲女教師明梓莞（Myeong Jae-wan）引誘至視聽教室倉庫持刀砍死。針對此案，南韓檢方22日尋求對明梓莞判處死刑，法院預計10月20日宣判。

The Korea Herald報導，自從明梓莞被起訴以來，她至今已向法院提交86封親筆悔過書以及一份專業精神病學評估報告，引發外界猜測她的律師可能會以限制責任能力為由來進行辯護。依據南韓刑法第10條，因精神疾病無法控制自身行為者可免除法律責任。

明梓莞精神鑑定結果顯示，她在犯案時可能處於「精神耗弱狀態」，且在案發前8年就在接受憂鬱症治療，曾因心理健康問題請假6個月直至2024年12月。

▲南韓檢方22日尋求對明梓莞判處死刑，法院預計10月20日宣判。（圖／大田警察廳）

只不過檢方認定，明梓莞事前有做縝密規劃，包括研究殺人相關資訊，顯示其犯行並非完全出於精神疾病。檢方22日表示，受害女童家屬懇求最嚴厲懲罰，且儘管明梓莞提交86封悔過書，但在調查階段並未表現出真正悔意。

今年2月10日下午，明梓莞趁金荷娜結束課後輔導準備前往美術補習班時，以贈書等名義把女童金荷娜誘騙至視聽教室倉庫，用預先購買的刀具刺死女童。女童後來被緊急送醫，被宣告不治。

先前有報導稱，明梓莞是在犯案當天中午從學校外出前往廚具店買刀，在砍殺女童金荷娜後，曾試圖持刀割頸和手腕自殘，後來接受警方偵訊時坦承犯案，「無論是哪一個孩子都沒差，就是想和他們一起死！」今年4月，大田市教育廳解僱明梓莞並撤銷她的教師資格。

法院預計10月20日進行宣判。根據南韓《特定犯罪加重處罰法》，誘拐未滿13歲孩童後並將其殺害，可判處死刑或無期徒刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995