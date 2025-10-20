川普高爾夫密會內幕曝！韓財閥受邀「並無同場打球」　提對美投資

▲2025年7月29日，川普在蘇格蘭川普國際高爾夫球場開幕式上開球。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本軟銀集團創辦人兼社長孫正義在美國佛羅里達州海湖莊園舉辦高爾夫活動，邀請台灣、日本與南韓的企業家與美國總統川普會面。南韓三星電子、SK集團、現代汽車、LG集團及韓華等財閥掌門人雖未與川普同組揮桿，但在球賽結束後仍獲得面談機會，針對南韓企業對美投資現況與造船業合作進行交流。

根據《韓聯社》，出席活動的南韓企業家包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨，以及韓華集團副會長金東官，活動於當地時間18日在佛羅里達州西棕櫚灘的「川普國際高爾夫俱樂部」舉行，由孫正義親自主辦，邀請台、日、韓等多位亞洲企業家與川普同場較勁。

整場活動以12組、每組4人進行比賽，川普則被分配與主辦人孫正義、傳奇職業球手普雷爾（Gary Player）以及迪尚博（Bryson DeChambeau）同組，至於南韓企業家則無一人與川普同組，但各組皆安排有美國政府高層官員、職業高爾夫球員與企業代表共同出賽，這也是南韓主要企業領袖首次集體與美方政經人士同場打球。

▲南韓財閥界主要人士，左至右依序為辛東彬、具光謨、鄭義宣、崔泰源、李在鎔。（圖／達志影像／newscom）

一位南韓財界人士透露，各集團在出發前就已接獲通知，知道自己將與哪些人同組。雖然未能與川普一同揮桿，但得知賽後安排了與川普的會面機會，仍決定前往美國出席活動，「他們深知此行的重點並非打球本身，而是藉由出席活動，建立與川普的直接溝通管道。」

報導指出，幾位南韓企業家在球賽結束後與川普進行短暫會面，介紹各自企業在美國的投資情況，包括半導體、電動車、能源等產業布局。不過雙方並未談及關稅議題。川普在交流過程中特別提到造船產業，強調希望美韓之間能加強合作，並感謝南韓企業對美國經濟的貢獻。

另一位財界消息人士分析，這次會面性質較為象徵性，並非談判場合，南韓企業領袖主要是分享投資現況，表達「支持美國經濟、深化合作夥伴關係」的立場，而非提出任何政策請求。他補充，「企業領袖們知道此行目的，在於展現南韓企業願與美方維持信任關係的態度。」

據悉，整場高球活動歷時約7小時。球賽結束後，李在鎔與崔泰源已於20日凌晨分別搭乘班機返回南韓，至於鄭義宣與金東官則是留在美國，視察當地事業據點，LG集團會長具光謨則同樣尚未返國。

