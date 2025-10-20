南韓豬仔受騙有去無回　曝柬埔寨詐騙園區內幕！今解剖慘死男大生

▲遭詐騙前往柬埔寨參與犯罪的南韓「豬仔」，以透過外交當局談判後送回南韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名22歲朴姓男大學生在柬埔寨詐騙園區遭囚禁虐死，引發南韓社會關注柬埔寨「豬仔」及詐騙園區問題。據統計，每年前往柬埔寨的南韓人，約有3000人沒有返國，部分可能涉及詐騙犯罪。南韓檢方針對從柬埔寨押解回國的58名涉案人士進行毒品檢測，暫無陽性反應。南韓外交部也協助當地警方逮捕10多名涉案韓籍人士。

根據《韓聯社》，近年赴柬埔寨的南韓旅客數激增。南韓法務部統計資料顯示，2021年僅有5476人前往，但2024年已突破10萬人。與此同時，每年未返回南韓的人數也從2021年的113人暴增至2024年的3248人。今年1至8月亦有864人滯留未歸。

▲南韓大田地方法院洪城支院20上午開庭審訊赴柬埔寨參與詐騙的韓籍豬仔。（圖／達志影像）

另外，部分韓國人透過越南、泰國等鄰國入境柬埔寨，增加統計難度。專家指出，在柬埔寨詐騙園區內從事犯罪活動的韓籍人數可能遠超過政府估計的1000人，部分涉及非法跨國移動與詐騙行為，甚至還參與器官移植與買賣。

案發受害者朴姓大學生今年7月17日向家人表示前往博覽會，實際卻被帶入柬埔寨詐騙園區，遭到朝鮮族囚禁及虐待。8月8日，他的遺體在柬埔寨首都金邊附近車上被發現，身上有明顯虐待與毆打痕跡。

對此，南韓國立科學搜查研究院以及當地警方今（20）日在金邊市中心的佛教寺院展開解剖，確認朴姓男大生的死亡原因，並檢查器官是否損傷，屍體解剖後將會火化並運回南韓。

▲南韓法醫與警方搜查官抵達柬埔寨首都金邊，20日出席朴姓男大生遺體解剖。（圖／達志影像）

除受害者案件外，南韓警方與檢方也加強對從柬埔寨押解回國的涉案人士的調查。64名涉案者中，58人面臨拘押審查，5人已獲釋，其中1人因提供銀行帳戶涉投資詐騙組織而被撤銷拘押申請。警方指出，部分被押回的韓籍人士一方面是受害者，曾遭囚禁及虐待，另一方面也涉及詐騙犯罪，呈現受害與加害雙重身分。

南韓警方針對這些人進行毒品簡易檢測，結果全數呈陰性，後續將進行精密檢驗。警方強調，將徹查出入境情況、犯罪組織結構、犯罪園區運作、涉案人員供應與仲介網絡，以及現場虐待及毒品使用等情況，並追查國內外相關共犯，制定防範與檢舉對策。

南韓外交部長趙顯稍早透露，柬埔寨警方近期在現場行動中已逮捕10多名涉嫌詐騙的南韓「豬仔」，同時成功救出2名遭囚禁的韓籍人士，預計本週內送返南韓。