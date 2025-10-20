高市早苗又發威！日股「衝破4萬9000大關」　再創歷史新高

▲日經225平均指數20日飆破4萬9000點大關，再度刷新歷史新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今（20）日東京股市全面上揚！日經225平均指數在交易時間內首度突破4萬9000點大關，刷新歷史最高紀錄。分析認為，此波漲勢與自民黨與日本維新會確定籌組聯立政權，使國內政治穩定有關，市場亦看好新政府未來財政及經濟政策走向，投資信心明顯提升。

根據《日本放送協會》，20日東京股市受到上週末紐約股市上漲帶動，加上國內政治局勢逐步明朗，買盤擴大，日經平均指數在下午交易時段突破4萬9000點，刷新盤中最高紀錄。接下來，投資人將關注新政權可能推出的財政與經濟政策，以及美國股市走勢對日本市場的影響。

日媒《朝日新聞》補充，日經平均指數20日早盤開高後持續上揚，一度較前週17日收盤大漲超過1400點，突破9月9日創下的4萬8597點盤中歷史高點。自民黨與日本維新會即將於20日晚間正式達成聯立政權協議，國內政治走向大幅穩定，推升買盤優勢。

▲日本自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

投資者普遍預期，21日召開的臨時國會首相指名選舉中，自民黨總裁高市早苗有望當選，成為日本首位女性首相。

此外，匯市動向也支撐股價。20日東京外匯市場日圓對美元一度走弱至151日圓前半段，相較17日下跌超過1日圓，為出口相關股提供利多。軟銀集團、東京電子等對日經平均影響較大的高價股均出現買盤集中，推動指數全面上揚。

分析人士認為，近期市場波動與先前公明黨退出聯立的政治不確定性有關，但隨著自民黨與日本維新會確定合作，投資者憂慮獲得緩解，市場信心回升。