　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓8歲女童在校遭砍亡！父母心痛聽「喘息聲」　憂鬱症師：想一起死

▲▼南韓大田8歲女童金荷娜在校慘遭教師砍死，女童父親決定公開女兒的靈堂照片。（圖／翻攝自朝鮮日報）

▲南韓大田8歲女童金荷娜在校慘遭教師砍死，女童父親決定公開女兒的靈堂照片。（圖／翻攝自朝鮮日報）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大田某所國小昨（10）日下午發生一起駭人聽聞的兇殺案件，目前學校緊急停課。年僅8歲的小學一年級女童金荷娜（音譯）原本在結束課後輔導後要前往美術補習班，豈料卻在視聽教室慘遭40多歲患有憂鬱症的女教師持兇器殘忍殺害，女教師的手腕與頸部則有自殘傷痕。女教師坦言，無論是誰，她都要找人來陪葬。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓大田廣域市西區關雎洞一小學的2樓視聽教室10日下午6時發生兇殺案，年僅8歲的女童金荷娜左側身軀出現多處刀傷，被119救難隊員發現時早已失去意識，儘管緊急送醫搶救，仍宣告不治，至於砍殺女童的40多歲女教師則是手腕、頸部出現自殘傷勢。

女教師生命並無大礙，送往醫院接受急診手術，10日晚間9時手術結束後，她向現場警方坦承犯案「女童確實是我殺的」。之後，女教師被送往加護病房，並戴上人工呼吸器，必須接受觀察至少48個小時，預計12日之後才能接受警方問訊調查。

▲▼ 南韓大田8歲女童遭女老師殺害，民眾在校門口留下玩偶、鮮花哀悼。有人留言寫下，「孩子，別再痛苦，安心闔眼吧，對不起。」（圖／達志影像／newscom）

▲南韓大田8歲女童遭女老師殺害，民眾在校門口留下玩偶、鮮花哀悼。（圖／達志影像／newscom，下同）

　＊案發經過

女童金荷娜在放學後，仍在學校接受課後輔導，原本預計下午4時40分結束後便會前往美術補習班上課，然而她卻無故缺席，因此補習班緊急撥打電話給女童父母，父母於下午5時18分向警方通報失蹤，至於校方則是於下午5時50分向警方報案，表示有人被關在2樓視聽教室。

警方獲報趕往現場，並在視聽教室發現傷重不治的女童、殘忍殺害女童的女教師。

　＊遺屬反應

女童金荷娜到院後已經死亡。對此，女童的祖母感到無法接受，在確認屍體身分後，她眼神呆滯望向天空，「我無法相信這是真的！我以為荷娜等下就會跑過來叫我『阿嬤』......我無法理解，為什麼我的孫女會在學校，殘忍地被老師殺害？這是不容許發生的事！」

女童金荷娜的母親更是泣不成聲、身體不斷強烈顫抖，其他家屬更是不忍卒睹喊著「好心痛」。對此，女童的父親不忍心讓妻子跟著進行驗屍程序，只能讓妻子先帶著年紀更小的二女兒在等候室等候。女童父親向二女兒說謊表示，「妳姐姐目前正在醫院打營養針，我們先回家等待吧」，其他家屬則是忍著吞嚥淚水。

校方其他教職人員緊急前往醫院急診室，並在現場噴淚、互相安慰。不過這一幕卻反而觸怒家屬，其他家屬直言，「連一個小孩都保護不了，竟然還敢來這裡撒野？趕快從我的眼前滾開！」

▲▼ 南韓大田8歲女童遭女老師殺害，民眾在校門口留下玩偶、鮮花哀悼。有人留言寫下，「孩子，別再痛苦，安心闔眼吧，對不起。」（圖／達志影像／newscom）

　＊女童父親受訪

女童父親在接受警方調查後回到醫院，向現場記者沉痛表示，「該名女教師患有憂鬱症，然而她卻因無法壓抑內心的悲憤情緒，轉而殺害無辜的荷娜，讓荷娜成為天上的一顆星星。」

女童父親接受《朝鮮日報》專訪時表示，平常他會讓荷娜帶著手機去上學，手機裡安裝可供即時GPS定位的應用程式，即便不用打電話，監護人也可以即時透過手機追蹤孩童的定位，並且聽取手機周遭的聲音。

女童父親表示，從下午4時50分展開搜索，到在視聽教室尋獲荷娜為止，能夠聽到手機周遭所有聲音，「已經沒辦法聽到荷娜的聲音，取而代之的是一個老女人跑步後的喘息聲，並持續聽到開關抽屜、拉書包拉鍊的聲音。」

女童父親質疑，該名聲稱患有憂鬱症而犯案的女教師，事實上有可能是「計畫犯罪」，因為女兒生前的作息其實相當固定，每天都在1年2班的教室聽取正課，下午1時放學後才會前往2樓的2年3班教室進行課後輔導，星期二、五由祖母於下午3時40分接送返家，星期一、三、四則於下午4時40分前往美術補習班上課。

　＊女教師憂鬱症復職

大田市教育廳與警方指出，女教師從2018年起便持續接受憂鬱症治療，期間甚至還曾試圖輕生，去年11月向校方申請停職，同時遞出醫院診斷書，理由是必須接受長達6個月的精神科治療。

不過去年12月，女教師卻突然申請復職，並於12月30日回到學校擔任科任教師，由於醫院的診斷書聲稱女教師已經恢復至不會影響到日常生活的程度，因此教育當局只能批准復職申請。

然而，早從犯案的3天前，女教師就出現暴力傾向，當時她蜷縮著身子坐在地板上，引來其他教職人員上前關心，豈料她卻反而對該名教師施暴，校方也曾強烈勸導她停職。

　＊犯案動機曝光

女教師被送往醫院進行緊急治療後，接受警方初步調查，並坦承犯罪。大田市西部警察署今（11）日召開記者會，轉述女教師的犯案動機。女教師向警方表示，「無論是哪一個孩子（被殺）都沒有關係，反正我只要有人能夠跟著我一起死！」

女教師透露，犯案前她曾前往學校附近的超市購買作案用的刀具，由於她不想待在3樓的教務室，所以只好前往2樓的視聽教室，並打開門。

女教師表示，「在課後輔導教室，學生們上完課後走出來，我不管是哪一個學生，我只想要有人能夠一起死。因此，我對最後一個離開的學生（女童金荷娜）開口，說我有書要給她，把她引誘進視聽教室內，將她殺害。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
印度首批大團來台灣！旅遊5天4夜
福建拍到一群「不明飛行物體」　會排「陣形」還越來越多！
快訊／高鐵旅客突無呼吸心跳！　台中站緊急送下車搶救
快訊／刮中10萬「只給4萬」　彩券行遭懲處
畢書盡「暴瘦剩53kg」　紅眼眶說不出話
快訊／台南規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／15:52南部發生有感地震　震度估3級以上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐關30年加鞭刑！2台男在馬國非法持有販賣槍枝　正面照曝光

韓8歲女童在校遭砍亡！父母心痛聽「喘息聲」　憂鬱症師：想一起死

間諜氣球內部曝光！　中共夠狠：用美國科技監控美國

韓8歲女童「被老師叫去」竟丟命！　父淚訴：上半身遭刺數十刀

91歲婦深夜遭14歲男脫衣「暴打性侵」　發現真相震撼：把他當朋友

巴黎豪宅「群交性愛趴」1天3場還要再擴大　主辦人：政府已同意

水上老司機「活春宮」海中裸體狂搖！　影片瘋傳1.4億人搶看

否認副總統范斯是接班人　川普：談這個還太早

一家六口拒用衛生紙！女網友分享「拿這物品」擦屁股　網怒批骯髒

猩球崛起！金剛猩猩已知「平板點餐」　完成通關即獲贈美食

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

恐關30年加鞭刑！2台男在馬國非法持有販賣槍枝　正面照曝光

韓8歲女童在校遭砍亡！父母心痛聽「喘息聲」　憂鬱症師：想一起死

間諜氣球內部曝光！　中共夠狠：用美國科技監控美國

韓8歲女童「被老師叫去」竟丟命！　父淚訴：上半身遭刺數十刀

91歲婦深夜遭14歲男脫衣「暴打性侵」　發現真相震撼：把他當朋友

巴黎豪宅「群交性愛趴」1天3場還要再擴大　主辦人：政府已同意

水上老司機「活春宮」海中裸體狂搖！　影片瘋傳1.4億人搶看

否認副總統范斯是接班人　川普：談這個還太早

一家六口拒用衛生紙！女網友分享「拿這物品」擦屁股　網怒批骯髒

猩球崛起！金剛猩猩已知「平板點餐」　完成通關即獲贈美食

選罷法覆議案闖關失敗！行政院不意外　喊話建立更密切溝通平台

持續打撈屍塊！中山大學副教授主動助警　出動掃描式聲納探測器

嗜賭4百萬全輸光！碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

廣西現全球第四例禽流感傳人　患者「與死神拔河」兩個月後救回一命

比熊以為「媽媽定點上廁所好棒」　聽到抽紙聲跑來討零食

官方掛保證求子超靈　盧秀燕曝「他」吃了台中1物懷龍鳳胎

李千娜遭豪門尪家暴「醜聞被硬壓下」　新戲揭秘演藝圈潛規則！

大白狗「偷嚼貓尾」被抓包　媽媽眼神一掃牠瞬間垮臉「不嘻嘻」

碎屍魔竟能看電視、報紙！檢憂偵辦進度外洩　將重新聲請禁令

紐約時裝周／TORY BURCH掀美式運動風！銀行員襯衫變時髦、夯包提前看

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

國際熱門新聞

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」

北韓20少女玩「禁忌遊戲」　遭羞辱式公開處刑

後院出現毒蛇　捕蛇公司「一口氣抓102條」

斷電奏效！KK園區陷入黑暗　詐騙集團裁員

川普簽署行政命令：對所有進口鋼鋁徵收25%關稅

色色網站突關閉　大票網友崩潰

女優揪2男「3P野戰」墜樓　警公布死前情況

遊日注意！住飯店被「床蝨」咬案例暴增

財產給太少！董事長遭孫砍73刀亡

遺物堆有《哈利波特》首集初版首刷　價值驚人

更多熱門

相關新聞

韓8歲女童被老師叫去　上半身遭刺數十刀

韓8歲女童被老師叫去　上半身遭刺數十刀

南韓大田市一所國小40多歲女老師10日持刀殺害8歲女學生金荷娜（音譯），犯案後企圖輕生未遂，案情震驚社會。女童靈堂11日湧入前來哀悼的同學與家長，現場哭聲不斷，父親金某則哽咽控訴，女兒上半身有數十道刀傷，可見犯嫌有多殘忍。

金剛猩猩「平板點餐」　通關即獲美食

金剛猩猩「平板點餐」　通關即獲美食

冷藏食品「放常溫2個月」她吃下後中毒癱瘓

冷藏食品「放常溫2個月」她吃下後中毒癱瘓

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　曝超糗下場

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　曝超糗下場

日本旅遊「情色觀光」正流行　台人也愛

日本旅遊「情色觀光」正流行　台人也愛

關鍵字：

日韓要聞南韓大田女教師女童凶殺案校園兇殺視聽教室

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面