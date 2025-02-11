韓8歲女童在校遭砍亡！父母心痛聽「喘息聲」　憂鬱症師：想一起死

▲南韓大田8歲女童金荷娜在校慘遭教師砍死，女童父親決定公開女兒的靈堂照片。（圖／翻攝自朝鮮日報）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大田某所國小昨（10）日下午發生一起駭人聽聞的兇殺案件，目前學校緊急停課。年僅8歲的小學一年級女童金荷娜（音譯）原本在結束課後輔導後要前往美術補習班，豈料卻在視聽教室慘遭40多歲患有憂鬱症的女教師持兇器殘忍殺害，女教師的手腕與頸部則有自殘傷痕。女教師坦言，無論是誰，她都要找人來陪葬。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓大田廣域市西區關雎洞一小學的2樓視聽教室10日下午6時發生兇殺案，年僅8歲的女童金荷娜左側身軀出現多處刀傷，被119救難隊員發現時早已失去意識，儘管緊急送醫搶救，仍宣告不治，至於砍殺女童的40多歲女教師則是手腕、頸部出現自殘傷勢。

女教師生命並無大礙，送往醫院接受急診手術，10日晚間9時手術結束後，她向現場警方坦承犯案「女童確實是我殺的」。之後，女教師被送往加護病房，並戴上人工呼吸器，必須接受觀察至少48個小時，預計12日之後才能接受警方問訊調查。

▲南韓大田8歲女童遭女老師殺害，民眾在校門口留下玩偶、鮮花哀悼。（圖／達志影像／newscom，下同）

＊案發經過

女童金荷娜在放學後，仍在學校接受課後輔導，原本預計下午4時40分結束後便會前往美術補習班上課，然而她卻無故缺席，因此補習班緊急撥打電話給女童父母，父母於下午5時18分向警方通報失蹤，至於校方則是於下午5時50分向警方報案，表示有人被關在2樓視聽教室。

警方獲報趕往現場，並在視聽教室發現傷重不治的女童、殘忍殺害女童的女教師。

＊遺屬反應

女童金荷娜到院後已經死亡。對此，女童的祖母感到無法接受，在確認屍體身分後，她眼神呆滯望向天空，「我無法相信這是真的！我以為荷娜等下就會跑過來叫我『阿嬤』......我無法理解，為什麼我的孫女會在學校，殘忍地被老師殺害？這是不容許發生的事！」

女童金荷娜的母親更是泣不成聲、身體不斷強烈顫抖，其他家屬更是不忍卒睹喊著「好心痛」。對此，女童的父親不忍心讓妻子跟著進行驗屍程序，只能讓妻子先帶著年紀更小的二女兒在等候室等候。女童父親向二女兒說謊表示，「妳姐姐目前正在醫院打營養針，我們先回家等待吧」，其他家屬則是忍著吞嚥淚水。

校方其他教職人員緊急前往醫院急診室，並在現場噴淚、互相安慰。不過這一幕卻反而觸怒家屬，其他家屬直言，「連一個小孩都保護不了，竟然還敢來這裡撒野？趕快從我的眼前滾開！」

＊女童父親受訪

女童父親在接受警方調查後回到醫院，向現場記者沉痛表示，「該名女教師患有憂鬱症，然而她卻因無法壓抑內心的悲憤情緒，轉而殺害無辜的荷娜，讓荷娜成為天上的一顆星星。」

女童父親接受《朝鮮日報》專訪時表示，平常他會讓荷娜帶著手機去上學，手機裡安裝可供即時GPS定位的應用程式，即便不用打電話，監護人也可以即時透過手機追蹤孩童的定位，並且聽取手機周遭的聲音。

女童父親表示，從下午4時50分展開搜索，到在視聽教室尋獲荷娜為止，能夠聽到手機周遭所有聲音，「已經沒辦法聽到荷娜的聲音，取而代之的是一個老女人跑步後的喘息聲，並持續聽到開關抽屜、拉書包拉鍊的聲音。」

女童父親質疑，該名聲稱患有憂鬱症而犯案的女教師，事實上有可能是「計畫犯罪」，因為女兒生前的作息其實相當固定，每天都在1年2班的教室聽取正課，下午1時放學後才會前往2樓的2年3班教室進行課後輔導，星期二、五由祖母於下午3時40分接送返家，星期一、三、四則於下午4時40分前往美術補習班上課。

＊女教師憂鬱症復職

大田市教育廳與警方指出，女教師從2018年起便持續接受憂鬱症治療，期間甚至還曾試圖輕生，去年11月向校方申請停職，同時遞出醫院診斷書，理由是必須接受長達6個月的精神科治療。

不過去年12月，女教師卻突然申請復職，並於12月30日回到學校擔任科任教師，由於醫院的診斷書聲稱女教師已經恢復至不會影響到日常生活的程度，因此教育當局只能批准復職申請。

然而，早從犯案的3天前，女教師就出現暴力傾向，當時她蜷縮著身子坐在地板上，引來其他教職人員上前關心，豈料她卻反而對該名教師施暴，校方也曾強烈勸導她停職。

＊犯案動機曝光

女教師被送往醫院進行緊急治療後，接受警方初步調查，並坦承犯罪。大田市西部警察署今（11）日召開記者會，轉述女教師的犯案動機。女教師向警方表示，「無論是哪一個孩子（被殺）都沒有關係，反正我只要有人能夠跟著我一起死！」

女教師透露，犯案前她曾前往學校附近的超市購買作案用的刀具，由於她不想待在3樓的教務室，所以只好前往2樓的視聽教室，並打開門。

女教師表示，「在課後輔導教室，學生們上完課後走出來，我不管是哪一個學生，我只想要有人能夠一起死。因此，我對最後一個離開的學生（女童金荷娜）開口，說我有書要給她，把她引誘進視聽教室內，將她殺害。」

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