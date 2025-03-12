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在校殘忍殺害8歲女童！韓警公開「變態女師」身分　曾施暴同事勒頸

▲▼南韓大田48歲女教師明梓莞2月10日在校持刀殘忍殺害8歲女學生。（圖／大田警察廳）

▲南韓大田48歲女教師明梓莞2月10日在校持刀殘忍殺害8歲女學生。（圖／大田警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大田年僅8歲的小學一年級女童金荷娜（音譯）2月10日在學校結束課後輔導、準備放學前往美術補習班上課時，突然被罹患憂鬱症的48歲變態女教師以贈書名義引誘至2樓視聽教室，接著慘遭勒頸以刀狠狠砍死，女教師則試圖自殘。如今，警方決定公開該名女教師的身分與長相，並預計移送給檢方。

根據《韓聯社》，南韓大田警察廳在召開審議委員會，考量到受害者家屬的意見，以及在校殺害小學女學生的犯行極其殘酷且嚴重，今（12）日決定向大眾公開持刀狠殺8歲女學生的兇嫌身份與長相，為在大田廣域市西區關雎洞某小學任教的48歲女教師明梓莞（명재완，音譯）。

仔細一看，明梓莞頸部仍有自殘留下的傷口。

對於警方召開委員會後所做出的向大眾公開犯嫌身分的決定，女教師明梓莞透過書面文件表示「沒有異議」，最終警方決定公開女教師的姓名、年齡、臉部特徵相片，該名兇嫌的相關情報將會在大田警察廳官方網站上公開一個月，至4月11日為止。

▲▼南韓大田8歲女童金荷娜在校慘遭教師砍死。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓大田8歲女童金荷娜在校慘遭教師砍死。（圖／達志影像／newscom）

據悉，48歲女教師明梓莞從2018年起便持續接受憂鬱症治療，期間甚至試圖輕生，去年11月向校方申請停職、遞出醫院診斷書，理由是接受半年的精神科治療，不過才經過一個月便突然申請復職，並於去年12月30日回校任教。然而犯案3天前，她就出現暴力傾向，不僅破壞電腦、更向好意關懷的其他女教師施暴勒頸。

女教師明梓莞分明是「預謀犯案」！因為明梓莞2月10日犯案當天中午，曾無端翹班外出到廚具店購買長達28公分的兇刀，還要求必須要銳利的刀。

2月10日下午4時30分至5時，明梓莞在學校2樓視聽教室，瞄準女童金荷娜犯案，女童死前淒厲的慘叫聲透過定位與錄音系統傳達給遠在一端的焦急的家屬，至於明梓莞則持刀自殘，砍傷頸部與手腕。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，明梓莞因自殘後傷及頸部與手腕而送醫接受手術，進手術房前她向警方坦承犯案，手術後雖接受警方面對面偵訊，但卻因血壓突然上升而導致偵訊暫停。本月7日，明梓莞在傷勢好轉後，警方立刻在醫院執行逮捕令，送往大田西部警察署。

在後續調查過程中，明梓莞坦承犯案。為此，警方7日晚間7時5分向法院申請羈押。8日，法院以有逃亡之虞等理由裁定羈押，預計12日上午10時送交檢方。

南韓網友留言評論，「這個臉一看就知道她精神異常，必須定期實施精神鑑定」、「她的眼睛看起來超怪，好像靈魂離家出走」、「活到現在還真的第一次發生，居然有教師在小學拿刀砍死學生的事件」、「必須一輩子在地獄度過餘生，死後也送地獄吧」、「公開長相和身分居然還要徵求兇嫌本人同意，這個國家瘋了吧」、「以死謝罪吧」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

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