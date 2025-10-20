北海道稚內降初雪！　比往年晚1天

記者張方瑀／綜合報導

日本正式進入冬季！北海道稚內20日早晨迎來今年首場初雪，成為全日本今冬首個觀測到降雪的地區。根據氣象台資料，這次初雪比平年與去年都晚了一天。

綜合日媒報導，受到低氣壓與冷鋒影響，週末期間冷空氣自北方南下，帶來顯著降溫。氣象單位指出，稚內上午氣溫降至約攝氏3度，日本海上空可見冬季特有的條狀雲，部分雲系延伸至北海道陸地，導致雨雪交雜的天氣現象。

北海道氣象台表示，冷氣團影響將持續至21日清晨，內陸地區包含平地都有可能出現降雪，山區則可能形成積雪。日本海一側北部及鄂霍次克海沿岸的平地也可能出現積雪現象，呼籲民眾注意路面結冰與交通安全。

由於夜間至明晨上空約1500公尺處氣溫將降至攝氏零下6度以下，屬於平地可降雪的條件，氣象台提醒，內陸與山區恐有霰或突風出現。若需開車外出，建議提前準備雪胎、防雪雨刷與除冰噴劑，並特別注意道路濕滑。

另一方面，本週日本其他地區氣溫也明顯下滑，東京預計22日最高氣溫僅約16℃，相當於11月中旬水準，白天也將持續感受明顯的涼意。