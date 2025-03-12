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殘忍殺害8歲女童！韓警公佈女教師「犯案動機」：家庭失和宣洩憤怒

▲▼南韓大田48歲女教師明梓莞2月10日在校持刀殘忍殺害8歲女學生。（圖／大田警察廳）

▲南韓大田48歲女教師明梓莞2月10日在校持刀殘忍殺害8歲女學生。（圖／大田警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田年僅8歲的小學一年級女童金荷娜（音譯），2月10日下午結束課後輔導、準備放學前往美術補習班時，遭到罹患憂鬱症的48歲女教師明梓莞引誘至視聽教室倉庫殘忍勒頸持刀砍死。對此，警方正式公開女教師明梓莞的身分、年齡、長相，並公布調查結果，將犯案動機歸因於家庭失和、移轉憤怒情緒發洩。

根據《韓聯社》，南韓大田警察廳今（12）日上午決定透過官網公開女教師身分，指出48歲小學女教師明梓莞殘忍殺害8歲女童，並將案件移交給檢方偵辦，警方針對此案成立的搜查專案小組更曝光過去以來的調查結果，內容包括女師明梓莞的犯案動機。

警方指出，其實比起意圖殺害他人，明梓莞原本計畫以輕生終結自己的性命，只不過在犯案的3到7天以前，卻突然徹底轉變方向，決定以向無辜的他人施加傷害等方法，來宣洩自己的憤怒情緒。於是，明梓莞開始在網路上搜尋購買凶器、和殺人相關的新聞報導，犯案當天中午甚至從學校外出，前往廚具店買刀。

▲▼南韓大田8歲女童金荷娜在校慘遭教師砍死。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓大田8歲女童金荷娜在校慘遭教師砍死。（圖／達志影像／newscom）

警方將此現象以心理學用語「憤怒（情緒）的移轉」做解釋，認為明梓莞犯案的原因與動機在於家庭失和、對於職場上長年積累的不滿情緒，最終決定將這股憤怒情緒宣洩在無辜的弱者身上。

據悉，明梓莞砍殺女童金荷娜後，曾試圖持刀割頸和手腕自殘，此後她接受警方偵訊時坦承犯案，「無論是哪一個孩子都沒差，就是想和他們一起死！」，最後她眼光望向最後一個走出自習教室的金荷娜，以贈書等名義引誘至2樓視聽教室倉庫殘忍殺害。

儘管明梓莞聲稱，她購買刀具是為了輕生，但警方卻研判，明梓莞是為了殺害某人才會外出購刀。同時，明梓莞也在整體事件的調查脈絡上，向警方坦承是「預謀犯案」。

目前警方仍在針對明梓莞是否有反社會人格障礙而進行調查。不過，犯罪心理分析師卻在第一次鑑定時指出，明梓莞並沒有反社會的人格特質。警察廳專案小組關係人士更指出，明梓莞在校砍死女童的行徑，本身和長達7年的憂鬱症病史並無直接關聯，「專科醫師指出，憂鬱症病患通常不會以這種形式殺人」。

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●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

►在校殘忍殺害8歲女童！韓警公開「變態女師」身分　曾施暴同事勒頸

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