　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本市區黑熊頻繁出沒！接連咬傷、拖行4名男性　仍在住宅區閒晃

▲▼亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

▲亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

受到氣候變遷與山林食物減少等影響，熊隻最近頻繁侵擾人類生活領域！日本秋田縣湯澤市今（20）日接連傳出熊隻在住宅區襲擊居民，造成4名40至60多歲男性受傷，地點遍及市中心街道以及飯店停車場。警方指出，熊隻目前仍在JR湯澤車站附近逗留，已設置誘捕籠防止進一步傷人。

根據《日本放送協會》、《日本新聞網》，日本警方指出，秋田縣湯澤市清水町一名60多歲男性20日清晨5時遭熊隻從背後襲擊倒地，手指與衣物均留有熊隻抓痕；清晨5時40分，湯澤市表町又有年約40至50多歲的男性被熊從背後攻擊，造成背部受傷。

經過5分鐘後，湯澤市材木町湯澤大飯店停車場再傳一名60多歲男性遭熊襲擊；6時20分，另一名60多歲男性又在表町被熊攻擊，導致右腿受傷。湯澤市公所與當地警方、獵友會等單位立即介入，並在遇襲者住宅以及市區設置箱型捕熊籠，目前仍未逮捕該隻熊。

秋田縣統計，今年截至本月19日，縣內已有多起熊隻攻擊事件，造成1人死亡及多起受傷案例，就連橫手市及由利本莊市也有人遇熊隻襲擊而受傷。對此，當局發布「月輪熊出沒警報」，提醒居民千萬不要單獨外出，並針對民宅與公共區域加強巡邏。

目前，該隻熊仍在湯澤市中心附近活動，警方呼籲民眾避免接近，並密切注意相關消息，以確保自身安全。秋田縣相關單位也強調，未來將持續監控熊隻動向，並與地方獵友會合作，迅速處理可能的威脅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／文化大學宣布：下午3時起停課、明天改遠距
快訊／夫妻雙載死別畫面曝！　賓士休旅撞死騎士
快訊／台股史上最高收盤！
快訊／不是小S！金鐘獎收視出爐「最高點落在她出場」
黃色警戒！新北人收到警訊「作好避難準備」　里長電話被打爆
Lisa高雄穿「台牌短裙」！品牌證實：收到BLACKPINK
快訊／北市水門17時起管制「只出不進」　21時開始拖吊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北海道稚內降初雪！　比往年晚1天

巨蟑攻入日本九州！「人孔蓋瘋狂竄出」嚇壞居民　暴增原因曝光

用AI生成「闖入者假照」聲稱性侵　警鑑識後踢爆

日本市區黑熊頻繁出沒！接連咬傷、拖行4名男性　仍在住宅區閒晃

風神「4度登陸」菲律賓釀7死！　逾17萬人受災

俄A320客機緊急降落「衝出跑道」　機上載162人

駕駛艙「擋風玻璃」被撞爆？美聯航急轉降　機師濺血照瘋傳

高市早苗又發威！日股「衝破4萬9000大關」　再創歷史新高

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

北海道稚內降初雪！　比往年晚1天

巨蟑攻入日本九州！「人孔蓋瘋狂竄出」嚇壞居民　暴增原因曝光

用AI生成「闖入者假照」聲稱性侵　警鑑識後踢爆

日本市區黑熊頻繁出沒！接連咬傷、拖行4名男性　仍在住宅區閒晃

風神「4度登陸」菲律賓釀7死！　逾17萬人受災

俄A320客機緊急降落「衝出跑道」　機上載162人

駕駛艙「擋風玻璃」被撞爆？美聯航急轉降　機師濺血照瘋傳

高市早苗又發威！日股「衝破4萬9000大關」　再創歷史新高

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

北海道稚內降初雪！　比往年晚1天

「做工人ㄟ愛」撐起希望家園！　職安促進會捐材料費力挺修繕弱勢家庭

北市動物園「閉園曲」出自他！　伴動物入夜嗨喊：一切都值得了

巨蟑攻入日本九州！「人孔蓋瘋狂竄出」嚇壞居民　暴增原因曝光

想跟唐西奇一起打國際賽　湖人中鋒海耶斯申請斯洛維尼亞護照

MEPC未通過「IMO淨零框架」　航運溫室氣體減排時程將延宕

陳偉霆剛官宣當爸「超模妻遭挖結婚史」　何穗前夫爆假富豪…真相打臉

「熱浪、寒流」害COPD發病死亡風險倍增　亞洲人更危險

大谷翔平太會賺！道奇7億美元巨約「1季回本」　日旅客暴增近9成

摸頭黃健豪！鄭麗文拜會展團結　藍黨團「120元便當」高規格接待

Rosé吃鳳梨酥、喝50嵐進場　咬下去表情超幸福♥

國際熱門新聞

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

阿聯酋貨機「機身截斷泡海中」畫面曝！　撞香港地勤車2死

羅浮宮劫案！竊賊搶走9珠寶　1后冠尋回

快訊／阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」！　至少2死

返家驚見妻女雙亡　丈夫20秒崩潰語音瘋傳

阿聯酋回應了　貨機墜海2死

羅浮宮8件失竊展品一次看　疑專業集團犯案

川普反擊！AI自駕戰機「炸屎」

日黑熊闖民宅！狗狂吠對峙　男子拿千斤頂狂砸

川普再提台灣晶片　稱高關稅逼供應鏈回流

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

2025日本熊出沒地區紀錄！　地圖一片紅震驚日網

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

泰16歲癡情少女被男友騙到柬埔寨！

更多熱門

相關新聞

日股「衝破4萬9000大關」　再創歷史新高

日股「衝破4萬9000大關」　再創歷史新高

今（20）日東京股市全面上揚！日經225平均指數在交易時間內首度突破4萬9000點大關，刷新歷史最高紀錄。

川普將再會金正恩？傳聯合國軍「有這舉動」

川普將再會金正恩？傳聯合國軍「有這舉動」

高市早苗穩了！日股飆漲逾1300點首逼4萬9　日圓閃見151

高市早苗穩了！日股飆漲逾1300點首逼4萬9　日圓閃見151

第一位女首相？高市早苗談妥「自維合作」

第一位女首相？高市早苗談妥「自維合作」

日黑熊闖民宅！狗狂吠對峙　男子拿千斤頂狂砸

日黑熊闖民宅！狗狂吠對峙　男子拿千斤頂狂砸

關鍵字：

日韓要聞日本亞洲黑熊月輪熊秋田縣

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面