日本市區黑熊頻繁出沒！接連咬傷、拖行4名男性　仍在住宅區閒晃

▲亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

受到氣候變遷與山林食物減少等影響，熊隻最近頻繁侵擾人類生活領域！日本秋田縣湯澤市今（20）日接連傳出熊隻在住宅區襲擊居民，造成4名40至60多歲男性受傷，地點遍及市中心街道以及飯店停車場。警方指出，熊隻目前仍在JR湯澤車站附近逗留，已設置誘捕籠防止進一步傷人。

根據《日本放送協會》、《日本新聞網》，日本警方指出，秋田縣湯澤市清水町一名60多歲男性20日清晨5時遭熊隻從背後襲擊倒地，手指與衣物均留有熊隻抓痕；清晨5時40分，湯澤市表町又有年約40至50多歲的男性被熊從背後攻擊，造成背部受傷。

經過5分鐘後，湯澤市材木町湯澤大飯店停車場再傳一名60多歲男性遭熊襲擊；6時20分，另一名60多歲男性又在表町被熊攻擊，導致右腿受傷。湯澤市公所與當地警方、獵友會等單位立即介入，並在遇襲者住宅以及市區設置箱型捕熊籠，目前仍未逮捕該隻熊。

秋田縣統計，今年截至本月19日，縣內已有多起熊隻攻擊事件，造成1人死亡及多起受傷案例，就連橫手市及由利本莊市也有人遇熊隻襲擊而受傷。對此，當局發布「月輪熊出沒警報」，提醒居民千萬不要單獨外出，並針對民宅與公共區域加強巡邏。

目前，該隻熊仍在湯澤市中心附近活動，警方呼籲民眾避免接近，並密切注意相關消息，以確保自身安全。秋田縣相關單位也強調，未來將持續監控熊隻動向，並與地方獵友會合作，迅速處理可能的威脅。