決策零時差！新北AI智慧防汛獨步全國　傳統防汛已成過去式

▲新北市水利局長宋德仁局長以「一機在手防汛ALL IN」為題進行專案報告。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（3日）上午市政會議，水利局長宋德仁以「一機在手 防汛ALL IN」為題簡報。過去防汛作業仰賴人工通報與零散的監測平台，應變缺乏效率且耗時，新北市智慧防汛平台，依照第一線防汛人員的實際需求開發，整合「全時監測、AI判斷、即時推播」，每分鐘能處理6萬筆數據，運用AI技術，並即時同步推播29區公所，大幅提高處理效能，並且化被動為主動，應變時間比以往至少提前2小時。

副市長劉和然聽取簡報後表示，全國獨一無二的「智慧防汛平台」，讓水利人員能夠從天上到地底下的水情，一支手機全盤掌握，並且持續運用AI人工智慧即時整合與判斷，使防汛指揮中心猶如移動式作戰指揮所，讓決策零時差，並且搭配未來的AI發展，取得更智慧的防汛功能，真正把科技轉化成守護市民安全的力量。

▲副市長劉和然聽取水利局市政會議簡報後，請各單位於汛期期間務必隨時戒備因應。

宋德仁簡報時說明，比起台灣其他城市，新北市面臨防汛的挑戰尤其艱鉅。新北市有七成為山地卻有七成人口居住平地，都市密集開發使綠地減少，降雨時逕流量增加。若要興建雨水下水道、滯洪池，或者改建抽水站，受限於道路下方管線密布，面臨極大困難。市府透過16座抽水站預抽、推動透水保水自治條例，以及結合公園與校園的透保水設施，成功創造近300萬噸滯洪量能，有效因應極端氣候。

宋德仁在簡報中也提到，這幾年來平台功能不斷創新，除了平時有66座抽水站能主動接收推播，精準操作閘門。降雨期間，更有8處雨水下水道縱剖面搭配抽水站AI操作，由單純監測前池水位，升級為將上游的雨水下水道水位一併考量，提醒操作人員即時啟動或加開機組進行抽水，騰出下水道的滯洪空間。9座的透保水校園也與平台的下水道水位聯動推播，能由遠端操作進行多次排空作業，提升防洪成效。

▲抽水站能主動接收推播精準操作閘門。

宋德仁強調，在雨量監控最具突破性的進展，是去年底開發6處CCTV雨絲辨識，在降雨達到10mm/10min條件下，透過AI技術的學習，其判斷降雨強度的能力，比氣象署提前16分鐘辨識暴雨正在發生，為分秒必爭的防汛工作，爭取更多預警時間，2025年底將再新增6處。607支具有積淹水影像辨識功能的CCTV，搭配淹水感測器的雙重驗證，能即時瞭解積淹水的範圍與深度，今年目標將再增加100支。另外也有30處的雨量站，開發了降雨達到警戒值時，系統會自動推播周邊的水情資訊的新功能，方便防汛人員快速判斷積淹水成因。

宋德仁補充，水利局選擇12處雨水下水道水位敏感變化、流況複雜的地點，在空間侷限的地底下，建置了CCTV進行監控，不僅提升監測能力，不再單純依靠水位計的數值，也能在大雨過後檢視排水系統，找出問題熱區並提出解決方案。

▲中港大排結合智慧防汛平台遠端操作。

面對氣候變遷帶來的極端降雨挑戰，新北市將秉持「解決淹水沉痾」、「發展智慧防汛平台」、「提升城市滯洪量能」三大方向，積極推動防汛工作。展望未來， 2026年度將迎來第一座搭配智慧防汛平台的智慧化抽水站，同時結合MR技術，讓虛擬的操作就能讓抽水站的機組啟動抽水，並配合鄰近的自設雨量站及雨絲強度，進行AI學習，掌握真實降雨量，發展更精準的AI雨絲影像辨識，一支手機、防汛ALL IN，守護市民的安全，打造一個更具防洪韌性的城市。

▲智慧防汛平台結合透保水校園聯動推播遠端操作。