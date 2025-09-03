板橋女包水餃「手捲絞肉機」慘死　檢察官驗屍...2兒悲傷現身

記者陸運陞、潘鳳威／新北報導

新北市板橋區南雅南路二段巷內一處民宅，2日上午11時許發生一起死亡意外。70歲陳姓婦人包水餃時，右手不慎遭絞肉機捲入，送信的郵差開門發現陳婦趴在機器上沒有動靜，立刻報警，但脫困送醫搶救後仍宣告不治。今(3日)下午檢察官會同法醫對遺體進行相驗，婦人的兩個兒子、郵差，以及雇主吳姓食品行老闆也低調現身。

▲檢方今(3)日前往殯儀館對陳婦遺體進行相驗，死者兩名兒子、報案人、雇主均到場 。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，53歲報案張姓郵差表示，當時送信經過現場，發現大門敞開，陳婦倒在絞肉與攪拌混合機上無動靜，驚嚇發現後立刻報警。警消趕到現場，發現婦人的右手已被絞肉機捲入，頭部則壓在攪拌槽旁，臉上沾滿肉餡。救援人員立即已破壞機器協助脫困，但陳女已無生命跡象，送醫急救仍不幸宣告不治。

▲新北板橋水餃女工右手捲入絞肉機裡，送醫搶救不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，陳婦受僱於一間食品行，進入該食品行工作不到半年，負責水餃餡料絞肉工作。經查，雇主62歲吳姓食品行老闆，並未依勞基法合法聘用員工，後續將由勞工局介入處理。

今日下午新北地檢署檢察官前往殯儀館對陳婦遺體進行相驗，死者的兩名兒子、當時報案的張姓郵差，以及雇主吳姓食品行老闆均低調到場，現場氣氛悲傷、沉重，至於死亡原因有待檢方進一步說明。