夜歸驚魂！基隆落單女學生遭兩度勾頸　惡男辯「開玩笑」下場曝

▲基隆市建德橋。（圖／翻攝自Google Maps）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名有妨害性自主前科的43歲林姓男子，今年1月間被控在基隆市建德國小校園內，見16歲黃姓女學生落單，竟兩度以右手勾頸方式意圖不軌。黃女機警掙脫，趁隙逃離現場並報警處理。警方獲報後循線逮捕林男，他卻辯稱「只是開玩笑」。基隆地院審理後，認為林男犯後態度不佳，且未賠償被害人，依強制罪判處5月徒刑，得易科罰金15萬元。

這起事件發生在今年1月2日晚間9時28分，當時黃姓女學生剛補習結束，獨自步行經過建德國小校園，林男突然從後方以右手勾住她的頸部，導致黃女重心不穩跌坐在地。林男竟再度伸手勾頸，所幸黃女因身形嬌小，迅速從其手臂間隙逃脫，狂奔回家求助。

家長得知後憂心林男可能再度對其他學生下手，於是在臉書發文，提醒建德國小家長注意學童安全，並留意孩子動向。轄區基隆市警四分局安樂派出所獲報後，迅速逮捕林男。儘管林男始終辯稱只是「開玩笑」，基隆地檢署調查後仍依強制罪將他起訴。

法官審理時指出，林男與黃素不相識，卻趁她落單時強行拉扯意圖帶離，加上林男曾有妨害性自主前科，顯見其動機可議、心懷不軌，不宜輕縱。此外，林男起初否認犯行，直至檢察官出示監視器畫面等證據才認罪，犯後態度不佳，又未賠償被害人，因此判處5月徒刑，得易科罰金15萬元。