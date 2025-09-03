新北即起開放免費苗木申請　景觀處同步傳授「栽植秘訣」

▲三峽大埔苗圃累積豐富的園藝栽植與照護經驗，為新北市的綠化美化提供穩定支持。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為落實聯合國永續發展目標（SDGs）及推動淨零碳排，新北市政府近年積極推動「農業健康市」政策，鼓勵民眾及團體參與植樹造林與都市綠美化，打造宜居花園城市。每年8月至10月，市府開放申請造林與綠美化苗木，透過植樹不僅美化環境，更提升碳匯能力與生物多樣性。

新北市景觀處介紹四種常見且受歡迎的園藝植物，包括平戶杜鵑、熊貓仙丹、梔子花和金露花，並分享其特性與養護要點，助民眾打造繽紛花園。

▲每種苗木與植栽各具特色，針對不同植栽需求予以澆水、光照和施肥管理。

平戶杜鵑花色艷麗，有紅、粉、白等多種色調，春季開花，喜酸性土壤和通風環境，耐陰性強但忌強光直射，需保持土壤濕潤排水良好，適量施肥可促進花芽分化。熊貓仙丹為多肉植物，葉片厚實帶絨毛，葉緣有深褐色斑點，形似熊貓斑紋，耐旱、喜光但怕強光，適合室內或陽台養殖，冬季需注意防寒。

梔子花以潔白花朵和濃郁香氣著稱，花由純白漸轉乳黃，屬常綠灌木，喜溫暖濕潤環境，栽培需保持土壤酸性與濕潤，注意排水並適時施用有機肥。金露花生長快速，葉翠綠、花小巧，常見紫藍或白色花瓣，喜光、耐旱熱，適應力強，以排水良好砂質壤土為佳，需定期修剪以保持株形。

農業局長諶錫輝表示，市府轄有三峽大埔及石碇小格頭兩座苗圃，每年8月至10月提供苗木申請，用於環境綠美化。為因應氣候變遷，市府推動「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」行動，提供免費苗木，號召市民、企業、機關學校及團體參與植樹，共同打造永續低碳城市。

▲石碇小格頭苗圃為新北市綠美化的重要苗木供應地，肩負苗木培育與生態保育的重要任務。