地方 地方焦點

染貓瘟險喪命！新北動保救援2幼貓　藍金異色瞳萌翻

▲新北動保救援2幼貓 藍金異色瞳萌翻眾人。（圖／新北市動保處提供）

▲小貓擁有罕見「異色瞳」一邊是星辰一邊是大海。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處日前成功救援2隻三花幼貓，其中一隻確診感染貓瘟並伴有感冒症狀，另一隻則出現嚴重腹瀉。經醫療團隊專業治療與悉心照顧，兩隻小貓已逐漸康復。特別引人注目的是，其中一隻小貓擁有罕見的「異色瞳」一眼呈現湛藍色，另一眼則如星辰般閃耀，獨特的外貌更顯其迷人氣質。

動保處指出，貓瘟（貓泛白血球減少症）是貓科動物中常見的高傳染性、高致死率疾病，主要透過直接接觸或受污染環境傳播，臨床症狀包括高燒、嘔吐、腹瀉及精神不振，幼貓感染後尤其容易發展為重症甚至死亡。本次救援的幼貓在就醫後確診貓瘟及上呼吸道感染，所幸經獸醫團隊及時介入與積極治療，病情已穩定好轉。動保處也呼籲飼主應定期為貓咪接種綜合疫苗，並避免讓寵物接觸來源不明的動物，以有效預防感染。

▲新北動保救援2幼貓 藍金異色瞳萌翻眾人。（圖／新北市動保處提供）

異色瞳的成因多為先天基因影響，屬於虹膜色素分布不均所導致的自然現象，常見於特定品種貓、白底或帶有白斑的貓隻。因黑色素分布差異，可能出現「一藍一黃」、「一藍一綠」或「一藍一琥珀」等獨特色彩組合，並不影響視力與健康，反而增添其獨特魅力。不過，若貓咪在成年後才出現瞳色變化，則可能與外傷、炎症或其他眼部疾病有關，建議飼主盡早帶往獸醫院進行檢查。

在這起案例中，兩隻小三花貓於康復後，近日已由一位陳小姐一同認養，即將展開全新的家庭生活。

動保處處長楊淑方強調，每一隻動物的生命都極其珍貴，值得我們全力救助與保護。民眾若發現需要救援的動物，可撥打「1959」動物保護專線，或動保處24小時通報電話：02-29596353。動保處旗下設有毛寶貝醫療中心，能提供完善的收容、安置及醫療服務，協助動物度過難關。

同時，動保處也積極推廣認養代替購買，民眾至公立動物之家認養犬貓，可享有免費醫療諮詢、疫苗注射等多項福利。更多相關認養資訊可參考動保處官方網站或追蹤「新北市政府動物保護防疫處」粉絲專頁。

染貓瘟險喪命！新北動保救援2幼貓　藍金異色瞳萌翻

染貓瘟險喪命！新北動保救援2幼貓　藍金異色瞳萌翻

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

