台南公布第14批高風險駕駛名單　13人上榜2件無照肇事奪命

▲台南市政府公布第14批高風險駕駛事件名單共13案，其中2件涉及無照駕駛肇事致人於死。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造更安全、友善的交通環境，台南市政府持續推動「高風險駕駛事件資訊公開」制度，透過公開重大違規與肇事案件，對社會發出清楚警訊，台南市交通局16日公布第14批高風險駕駛名單共計13人，其中竟有2人涉嫌「無照駕駛肇事致人於死」，再度引發外界關注。

台南市交通局指出，「高風險駕駛事件資訊公開作業原則」已於2023年8月11日公告施行，公開對象為違反《道路交通管理處罰條例》，並因而肇事致人重傷或死亡的汽車駕駛人，或其他具高度社會矚目的重大交通違規案件。相關案件於裁決處分完成後，將依作業原則進行去識別化處理，並公布於交通局官網「高風險駕駛事件公布專區」。

交通局說明，第14批公布案件共13件，違規地點分布於北區2件（均為無照駕駛）、仁德區、下營區、六甲區、麻豆區、白河區、後壁區、中西區、新市區、善化區、新化區及佳里區。這些案件均涉及違反道路交通安全規則，並肇事致人死亡，依規定駕駛執照遭吊銷後，3年內不得重新考領。

交通局強調，交通違規往往不是「一時失誤」那麼簡單，而是高度風險行為的累積，代價可能是一條無法重來的生命。透過持續公布高風險駕駛事件資訊，盼能發揮警惕效果，提醒駕駛人遠離危險駕駛行為，同時建立防禦駕駛觀念，共同守住每一條回家的路。