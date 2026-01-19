　
地方 地方焦點

台南公布第14批高風險駕駛名單　13人上榜2件無照肇事奪命

▲台南市政府公布第14批高風險駕駛事件名單，共13案，其中2件涉及無照駕駛肇事致人於死。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府公布第14批高風險駕駛事件名單共13案，其中2件涉及無照駕駛肇事致人於死。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造更安全、友善的交通環境，台南市政府持續推動「高風險駕駛事件資訊公開」制度，透過公開重大違規與肇事案件，對社會發出清楚警訊，台南市交通局16日公布第14批高風險駕駛名單共計13人，其中竟有2人涉嫌「無照駕駛肇事致人於死」，再度引發外界關注。

▲台南市政府公布第14批高風險駕駛事件名單，共13案，其中2件涉及無照駕駛肇事致人於死。（記者林東良翻攝，下同）

台南市交通局指出，「高風險駕駛事件資訊公開作業原則」已於2023年8月11日公告施行，公開對象為違反《道路交通管理處罰條例》，並因而肇事致人重傷或死亡的汽車駕駛人，或其他具高度社會矚目的重大交通違規案件。相關案件於裁決處分完成後，將依作業原則進行去識別化處理，並公布於交通局官網「高風險駕駛事件公布專區」。

▲台南市政府公布第14批高風險駕駛事件名單，共13案，其中2件涉及無照駕駛肇事致人於死。（記者林東良翻攝，下同）

交通局說明，第14批公布案件共13件，違規地點分布於北區2件（均為無照駕駛）、仁德區、下營區、六甲區、麻豆區、白河區、後壁區、中西區、新市區、善化區、新化區及佳里區。這些案件均涉及違反道路交通安全規則，並肇事致人死亡，依規定駕駛執照遭吊銷後，3年內不得重新考領。

▲台南市政府公布第14批高風險駕駛事件名單，共13案，其中2件涉及無照駕駛肇事致人於死。（記者林東良翻攝，下同）

交通局強調，交通違規往往不是「一時失誤」那麼簡單，而是高度風險行為的累積，代價可能是一條無法重來的生命。透過持續公布高風險駕駛事件資訊，盼能發揮警惕效果，提醒駕駛人遠離危險駕駛行為，同時建立防禦駕駛觀念，共同守住每一條回家的路。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

河南迎今冬最強風雪！「1公釐降水變1公分厚雪」嚴防暴雪

陸菜商偷用含毒農藥殺蟲或增產　村民不吃當地生產蔬菜

金管會保險局主秘古坤榮　升任檢查局副局長

減少339萬人　大陸總人口降幅創1960年代以來新高

台南廟會煙火碎片墜落傷人　男頭部縫2針

台南廟會煙火碎片墜落傷人　男頭部縫2針

台南市安南區18日晚間發生一起廟會活動意外傷人事件，新寮鎮安宮舉辦「乙巳年天上聖母重光陞座祈安」遶境活動時，於神轎入廟儀程中施放煙火，期間疑似有煙火碎片或硬物自空中墜落，波及現場圍觀民眾，造成一名55歲周姓男子頭部受傷，所幸經送醫救治後並無大礙。

台南檳榔攤遭持刀強盜1萬現金　警8小時破案

台南檳榔攤遭持刀強盜1萬現金　警8小時破案

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

台南市家教中心表揚志工招募新夥伴接棒幸福

台南市家教中心表揚志工招募新夥伴接棒幸福

色狼潛入大學女廁偷拍！被判完刑又拍一次

色狼潛入大學女廁偷拍！被判完刑又拍一次

台南高風險駕駛無照肇事奪命

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

