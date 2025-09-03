　
社會 社會焦點 保障人權

擱淺野柳近1年！「鈺洲啟航」橋式機將全數移除　9月底拖往韓國

▲▼鈺洲啟航輪開始進行抽油作業。（圖／航港局提供）

▲擱淺野柳貨輪「鈺洲輪」橋式機將全數移除，9月底拖往韓國。（圖／資料照／航港局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市野柳岬觸礁擱淺的中國籍貨輪「鈺洲啟航」移除工作即將完成。該船於去年10月因躲避颱風不幸失去動力，最終擱淺於野柳地質公園附近，引發海洋污染危機。經相關單位積極應對，船上3座橋式起重機即將於7日全數移除，殘油也已抽除，預計9月底前可將船體拖往韓國，解除長達近一年的生態威脅。

「鈺洲輪」原於2024年10月載運3部橋式起重機欲進入基隆港，卻不慎碰撞港內舊起重機而滯留。同年9月29日為躲避康芮颱風而出港，卻因強風巨浪導致失去動力，船員棄船後，貨輪最終觸礁擱淺於野柳岬，距離著名景觀野柳地質公園僅約100公尺。事故發生時，船上除重型機具外，尚有超過280噸殘油，一度引發社會對海洋生態污染的高度憂慮。

為保護當地珍貴地質景觀與海洋環境，交通部航港局與海洋委員會海洋保育署立即啟動應變機制，於周邊漁港佈設防污染措施，並協調國內工作船進行殘油抽除作業。同時要求船舶所有人、保險公司及專業移除團隊提出具體之船貨移除計畫。

據指出，由於擱淺地點位於岬灣內，海象複雜、作業環境惡劣，原定8月底完成的移除計畫，受到多次颱風及低氣壓之外圍環流影響，工程數度中斷。移除團隊利用海氣象預報把握作業時機，加速進行橋式機吊離作業。目前最後一座橋式機即將於9月7日完成移除，後續將進行油艙清洗，確保船體拖離時無殘油外洩之虞。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

