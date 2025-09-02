男欠債9千改用K他命抵償　價差3千被認定販毒！重判7年半

▲用毒品還債變販毒，陳男賺3千價差重判7年6個月。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

陳姓男子因欠下9000元債務，與廖姓債主協議以2包K他命抵債，不料交易時遭警方查獲。陳男原辯稱僅是「以毒抵債」未從中獲利，應僅構成轉讓毒品罪，但基隆地方法院審理後發現，陳男購入毒品的成本僅6000元，卻用以抵銷9000元債務，從中賺取3000元價差，明顯具有營利意圖，因此依《毒品危害防制條例》中的「販賣第三級毒品罪」判處7年6個月徒刑。全案可上訴。

判決指出，陳姓男子2024年10月與廖姓債主約定，以2包K他命抵償9000元債務。雙方在交易時被警方當場查獲。陳男在法庭上辯稱，交付毒品後廖男僅同意抵銷2500元債務，後續債務並未完全清償，且強調自己未從中獲利，最多僅觸犯「轉讓毒品罪」。

然而，廖姓債主出庭時證稱，雙方確實講好以2包K他命抵銷全部9000元債務，並在收到毒品後視為債務清償完畢。

關鍵在於，陳男在檢方偵訊及法院審理時均自承，該2包K他命是以6000元價格購得。法官據此認定，陳男以6000元成本的毒品抵償9000元債務，實質上獲利3000元，符合「販賣毒品」的營利要件，而非單純轉讓。

法官指出，即便雙方事後對債務抵償金額說法不一，但陳男主觀上確有藉此獲利之意圖，因此依《毒品危害防制條例》第4條第3項「販賣第三級毒品罪」判刑。該罪法定刑為7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。