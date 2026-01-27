　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

災後重建成功！玉女番茄環控溫室全新亮相

▲▼ 強颱一夜倒、兩月重建好災後工程團隊助攻青農升級強固環控溫室　穩定種出頂級玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 強颱一夜倒、兩月重建好，災後工程團隊助攻青農升級強固環控溫室　穩定種出頂級玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風2025年7月4日重創嘉義地區設施農業，多處溫室倒塌、農損嚴重，曾任高鐵工作的返鄉青農官育慶災後在農會支持與重建輔導下，攜手溫室工程團隊「和亦國際開發有限公司」，投入溫室重建工程，導入更高規格的力霸型溫室結構與環境控制系統，讓玉女小番茄在極端氣候下仍能穩定生產，提供消費者更安心的水果選擇。

▲▼ 強颱一夜倒、兩月重建好災後工程團隊助攻青農升級強固環控溫室　穩定種出頂級玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

官育慶表示，這次重建並非單純「把溫室蓋回來」，而是全面升級為能因應未來極端氣候的系統工程。「溫室蓋得好不好，會直接影響番茄的口感、甜度與供應穩定性。」他指出，從結構強度、通風路徑、採光角度到排水配置，每一個細節都牽動果實品質與病蟲害風險，而這些看不見的工程，正是消費者能吃到穩定風味的關鍵。

▲▼ 強颱一夜倒、兩月重建好災後工程團隊助攻青農升級強固環控溫室　穩定種出頂級玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在災後重建現場，和亦國際開發將「抗風能力」與「環境可控性」視為同等重要。官育慶說明，強固型溫室並非只是加粗骨架，而是包含固定方式、受力分配與整體結構規劃；此外，嘉義常見短延時強降雨，若排水設計不良，易造成積水缺氧並誘發病害，影響產量，也影響果實的脆度與甜度。

新溫室在通風與排熱設計上同步升級，導入可依環境條件調整的上方換氣機制（如自動化天窗系統），並搭配環境監測與管理，讓溫度與濕度維持穩定，降低悶熱導致的落花、裂果與病害風險。官育慶形容，好的溫室不是把作物「關起來」，而是透過工程與數據，將環境「調整到剛剛好」。

▲▼ 強颱一夜倒、兩月重建好災後工程團隊助攻青農升級強固環控溫室　穩定種出頂級玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

品牌以玉女小番茄為主力產品，主打果型飽滿、薄皮多汁、入口清脆。官育慶指出，玉女番茄本身具備良好甜度潛力，但要做到「每一盒都穩定好吃」，仰賴的是穩定的栽培環境與精準的採收節奏。品牌表示，部分批次甜度可達12度以上（依採收批次測得），也是不少消費者長期回購的原因之一。

在病蟲害管理方面，「官人我要」採用生物防治策略，透過天敵昆蟲抑制害蟲族群，降低化學農藥使用；同時也以領養流浪貓方式防治鼠害，兼顧環境友善與動物照護。官育慶表示，希望在確保產量與品質的同時，也讓小番茄成為家庭日常能更安心食用的水果。

▲▼ 強颱一夜倒、兩月重建好災後工程團隊助攻青農升級強固環控溫室　穩定種出頂級玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

品牌經營多年累積不少忠實顧客，「有人一吃就是十年」。官育慶分享，曾有海外旅客將收件地址填在飯店，詢問後才得知是旅客透過網路分享而下單，「他們說，在台灣想吃到清爽、不膩口又安心的水果，小番茄是最直覺的選擇。」

▲▼ 強颱一夜倒、兩月重建好災後工程團隊助攻青農升級強固環控溫室　穩定種出頂級玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「官人我要」玉女小番茄預計於3月底開賣，最新供貨與訂購資訊將於官方粉絲團公告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應
學霸被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館
全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」
川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？
換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　現場等了4hrs
中國人真不去了？49條日本航線「全取消」
「前嫂嫂」龍千玉痛哭送曹西平最後一程　難忍情緒：彷彿是一場夢
快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹山、南投警分局人事異動　延平所林家畯、永和所翁民慶上任

聘僱移工愛注意！依規定申請合規僱用　違法最高罰75萬元

嘉義縣府推動鐘樓廣場景觀再造　「府會之心」預計116年完工

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警查班車陪她平安返家

災後重建成功！玉女番茄環控溫室全新亮相

南投縣警局5主管人事異動　主任秘書、南投等四分局長聯合交接

花蓮社大跨縣市交流！走入宜蘭「舊城女路」建立互助夥伴關係

花蓮寒假續辦幸福午食券 ！納突發變故家庭　近4千弱勢生受惠

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才　近3千職缺、最高薪10萬

婦手機遺失急報案　東港警烈日陪追定位…好心人撿到送回家

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

竹山、南投警分局人事異動　延平所林家畯、永和所翁民慶上任

聘僱移工愛注意！依規定申請合規僱用　違法最高罰75萬元

嘉義縣府推動鐘樓廣場景觀再造　「府會之心」預計116年完工

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警查班車陪她平安返家

災後重建成功！玉女番茄環控溫室全新亮相

南投縣警局5主管人事異動　主任秘書、南投等四分局長聯合交接

花蓮社大跨縣市交流！走入宜蘭「舊城女路」建立互助夥伴關係

花蓮寒假續辦幸福午食券 ！納突發變故家庭　近4千弱勢生受惠

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才　近3千職缺、最高薪10萬

婦手機遺失急報案　東港警烈日陪追定位…好心人撿到送回家

「獵鷹隊長」率隊穩居例行賽第2位　翟蒙勇奪單周MVP

台灣好市多證實跟進「新制度調整」　非會員無法進美食區

上工撞到頭見紅　桃園中年板模工買刮刮樂中百萬

喬丹、詹皇誰才是GOAT？瑞迪克妙回　談印象深刻之處

川普對韓祭25%關稅殺雞儆猴　藍議員：下個恐輪台灣農業、汽車

9成胃癌是「幽門螺旋桿菌」引起　國健署推公費篩檢1族群適用

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

《荒島囚救》社畜荒島逆襲慣老闆！雷米式「地獄職場幽默」超舒壓

趁午休「再給自己一次機會」買刮刮樂　工地師傅驚喜中百萬

UNIQLO首聯名BABYMONSTER！「全新印花UT」酷甜造型大放送

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

地方熱門新聞

基隆搶修破管5千戶明將停水12小時

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

馬太鞍洪災19死洪災　鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚

中興青少棒勇奪巨人盃國際賽冠軍獲縣府改善球場大禮

桃園市2026冬令營　外籍教師課程設計

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才近3千職缺、最高薪10萬

南投縣10醫院春節連假提供8項不打烊健康服務

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

桃園市民眾服務社春安慰勞　感謝警消維護治安

中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見

年節送禮不踩雷！雲嘉南分署精選3家在地品牌吃的、玩的全包

花蓮寒假續辦幸福午食券　近4千弱勢學生受惠

眷村年味再現阿嬤妳看文化美食節邁入第2年重溫開元眷村記憶

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

更多熱門

相關新聞

仁愛鄉公所推災後重建普發現金2000元

仁愛鄉公所推災後重建普發現金2000元

仁愛鄉近三年多來，接連遭受卡努風災等8次重大風災，鄉公所在兼顧財政穩定與建設需求的前提下，將於農曆年前推出「災後重建普發現金」，凡符合去年6月30日前設籍等條件，每位鄉民都可獲發2000元，希望在重建之路上提供實質協助與心理慰藉。

阿里山高山茶成過年首選禮品

阿里山高山茶成過年首選禮品

三民陳顥以感動隊友助清災

三民陳顥以感動隊友助清災

志工退場！花蓮縣府招募「天災臨時工」

志工退場！花蓮縣府招募「天災臨時工」

連假「鏟子超人」再赴災區　衛福部8建議自保

連假「鏟子超人」再赴災區　衛福部8建議自保

關鍵字：

玉女番茄環控溫室災後重建嘉義農業青農創新

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面