災後重建成功！玉女番茄環控溫室全新亮相

▲▼ 強颱一夜倒、兩月重建好，災後工程團隊助攻青農升級強固環控溫室 穩定種出頂級玉女番茄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風2025年7月4日重創嘉義地區設施農業，多處溫室倒塌、農損嚴重，曾任高鐵工作的返鄉青農官育慶災後在農會支持與重建輔導下，攜手溫室工程團隊「和亦國際開發有限公司」，投入溫室重建工程，導入更高規格的力霸型溫室結構與環境控制系統，讓玉女小番茄在極端氣候下仍能穩定生產，提供消費者更安心的水果選擇。

官育慶表示，這次重建並非單純「把溫室蓋回來」，而是全面升級為能因應未來極端氣候的系統工程。「溫室蓋得好不好，會直接影響番茄的口感、甜度與供應穩定性。」他指出，從結構強度、通風路徑、採光角度到排水配置，每一個細節都牽動果實品質與病蟲害風險，而這些看不見的工程，正是消費者能吃到穩定風味的關鍵。

在災後重建現場，和亦國際開發將「抗風能力」與「環境可控性」視為同等重要。官育慶說明，強固型溫室並非只是加粗骨架，而是包含固定方式、受力分配與整體結構規劃；此外，嘉義常見短延時強降雨，若排水設計不良，易造成積水缺氧並誘發病害，影響產量，也影響果實的脆度與甜度。

新溫室在通風與排熱設計上同步升級，導入可依環境條件調整的上方換氣機制（如自動化天窗系統），並搭配環境監測與管理，讓溫度與濕度維持穩定，降低悶熱導致的落花、裂果與病害風險。官育慶形容，好的溫室不是把作物「關起來」，而是透過工程與數據，將環境「調整到剛剛好」。

品牌以玉女小番茄為主力產品，主打果型飽滿、薄皮多汁、入口清脆。官育慶指出，玉女番茄本身具備良好甜度潛力，但要做到「每一盒都穩定好吃」，仰賴的是穩定的栽培環境與精準的採收節奏。品牌表示，部分批次甜度可達12度以上（依採收批次測得），也是不少消費者長期回購的原因之一。

在病蟲害管理方面，「官人我要」採用生物防治策略，透過天敵昆蟲抑制害蟲族群，降低化學農藥使用；同時也以領養流浪貓方式防治鼠害，兼顧環境友善與動物照護。官育慶表示，希望在確保產量與品質的同時，也讓小番茄成為家庭日常能更安心食用的水果。

品牌經營多年累積不少忠實顧客，「有人一吃就是十年」。官育慶分享，曾有海外旅客將收件地址填在飯店，詢問後才得知是旅客透過網路分享而下單，「他們說，在台灣想吃到清爽、不膩口又安心的水果，小番茄是最直覺的選擇。」

「官人我要」玉女小番茄預計於3月底開賣，最新供貨與訂購資訊將於官方粉絲團公告。