嬌聯、南六企業助新北防疫　捐2萬包防蚊濕紙巾加強防護

▲嬌聯公司與南六企業攜手捐贈2萬包防蚊濕紙巾。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為強化登革熱防治，新北市獲得企業溫暖支持。嬌聯股份有限公司與南六企業今（2日）響應「新北市好日子愛心大平台」攜手捐贈市值150萬元、共2萬包的防蚊濕紙巾，由社會局長李美珍代表受贈，並將分由社會局、民政局、環保局及衛生局，優先提供予弱勢家庭、里長辦公室、清潔隊與防蚊師，以及第一線防疫人員使用，為市民健康再加一道防線。

嬌聯股份有限公司董事總經理楊國柱表示，每一份物資都是對生命的尊重。公司進駐板橋已邁入第五年，期間持續透過捐贈衛生棉、嬰幼兒與成人尿布支持市府。近期正值登革熱防治關鍵期，期盼能在公共衛生議題上盡一份心力。

▲嬌聯公司董事總經理楊國柱（右4）率領團隊幹部出席捐贈儀式，由社會局長李美珍（中）代表捐贈感謝牌。

南六企業副董事長楊瑞華表示，感謝嬌聯的牽線，促成此次與新北市府的合作。公司很樂意響應「好日子愛心大平台」，未來也將持續運用自身產品與技術，支持各項防疫及健康行動。

社會局長李美珍則強調，有企業攜手，防治登革熱的防護網將更為綿密。本批物資將迅速投入防疫第一線，協助減少病媒蚊傳播風險，守護市民健康。民政局主任秘書莊茂坤、環保局專門委員郭淑萍及衛生局科長王美華亦代表出席致謝。

「新北市好日子愛心大平台」自2019年6月成立以來，廣獲社會各界、宮廟、企業及善心人士響應，持續匯聚社會能量，形成善的循環。市府也邀請更多單位一同參與，為需要的人送上即時協助，共同打造溫暖有愛的新北。

▲嬌聯公司董事總經理楊國柱。

▲南六企業副董事長楊瑞華致詞感謝嬌聯的牽線，促成此次與新北市府的公益合作。