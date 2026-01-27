花蓮社大跨縣市交流！走入宜蘭「舊城女路」建立互助夥伴關係

▲花蓮社區大學赴宜蘭進行走讀課程並相互交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為落實深化終身學習體系與公民參與實踐，花蓮縣政府於115年1月22日至23日，帶領花蓮縣社區大學團隊前往宜蘭縣進行交流參訪。此次主題以「走讀課程落實公民行動」為核心主軸，聚焦女性歷史、在地文化與社區大學課程發展，透過實地走讀與經驗分享，強化跨縣市社大之間的學習連結。

本次參訪行程由羅東社區大學安排「女路走讀」課程，帶領花蓮社區大學團隊走入宜蘭舊城巷弄，踏查香蘭幼兒園舊址、查某嫺人權碑、宜蘭女子公學校舊址、節孝祠等女性歷史地景據點。導覽過程由羅東社區大學校長吳國維率領講師進行解說，結合在地歷史與女性公共參與的發展脈絡，讓參與人員從城市空間中理解女性角色與時代變遷，展現社區大學以場域教學深化地方學習的實務成果。

花蓮社區大學校長沈君茹表示，羅東社區大學長期深耕地方文化，成功結合在地歷史脈絡與公共事務，透過走讀與互動式教學，引導學員從生活經驗中思考社會議題，培養公民意識與參與公共事務的行動能力。此次交流，讓花蓮社區大學看見課程形式與學習路徑的多元樣貌，並作為未來課程規劃、社團發展及公共行動串連的重要參考。

透過本次參訪活動，花蓮與羅東兩地社區大學逐步建立互助與支持的夥伴關係。雙方藉由經驗分享與實務對話，彼此理解在不同縣市條件下推動終身學習與公共參與所面臨的挑戰與可能性，並就未來在課程共備、師資交流及議題合作等面向，初步形成合作共識，為後續跨縣市社區大學持續交流與共同推動公共議題奠定基礎。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府重視終身學習與公民素養的培養，並持續鼓勵社區大學結合在地文化與地方公共事務，發展多元且具深度的學習模式。未來也將持續推動跨縣市社區大學交流，透過課程共學與經驗分享，強化社區大學在地方教育與公共參與中的角色，讓終身學習成為民眾生活中重要的一部分。

