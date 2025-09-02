實在太丟臉！妹跟媽爆料他欠錢...基隆男丟鞭炮　還拿鋁棒K人

▲妹曝兄欠債糗事惹禍，遭丟鞭炮恐嚇、夫被鋁棒毆傷。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

新北市一名郭姓男子因不滿妹妹及妹夫將自己積欠廠商工程款一事告知母親，去年6月17日晚間，先以電話恐嚇陳姓妹夫，隨後前往妹妹住處丟擲鞭炮，還持鐵鎚作勢砸車，更在附近道路持鋁棒毆打妹夫，造成其左手挫傷。妹妹一家不堪其擾，決定報警處理。基隆地院近日審結，依恐嚇危害安全罪及傷害罪，判處郭男有期徒刑3月及拘役20日，得易科罰金。

檢警調查，郭男因財務問題被妹妹及妹夫告知母親，心生不滿，先打電話給陳姓妹夫嗆聲，揚言將至其住處丟鞭炮及砸車。同日晚上9時30分，郭男果然持鞭炮至妹妹位於新北市的住處，點燃後朝二樓投擲，並持鐵鎚作勢破壞車輛，導致妹妹一家人感到恐懼。

5分鐘後，郭男又在金山區下六股道路段攔堵妹夫，以鋁棒攻擊對方，造成陳男左手挫傷。妹夫事後驗傷並報警提告，警方獲報後循線查獲郭男，並查扣犯案所用鐵鎚等證物，依法移送基隆地檢署偵辦。

法院審理期間，郭男雖坦承丟鞭炮及作勢砸車，但辯稱僅因一時氣憤，並無主觀犯意。法官審酌相關事證，包括監視器及行車紀錄器畫面，認定郭男事前以電話恐嚇，後續又有一連串行為，已使被害人對人身及財產安全感到憂懼，不採信其說法，依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑3月，傷害罪判處拘役20日，如易科罰金，分別以新台幣1000元折算一日，總計11萬元。全案仍可上訴。