「打假球比正規認真」惹怒棒球迷　曹興誠喊：我沒有提台灣職棒

▲罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠日前在公辦罷免說明會表示，「我跟各位講，匪諜工作最認真，這職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真，詐騙的人比正常人工作更認真。」惹怒球迷。對此，曹興誠今（20日）也澄清，「我並沒有提及台灣職棒，也完全沒有任何暗示或惡意，但徐巧芯卻惡意操作，挑撥說我對台灣職棒不敬；此可見徐之心思惡毒。」

曹興誠今日在臉書發文表示，徐巧芯的壞，一篇臉書寫不完，所以再寫個續篇。徐巧芯把她的說明會變成罵人會。罵人又不打草稿，變成誹謗造謠；事後趙少康還說她「電爆」曹興誠，十分離譜。

曹興誠認為，說明會其實是「王不見王」，一方說明的時候，另一方並不在場，所以並非辯論，當然也沒有所謂「電爆」這種事。「大家應該注意的是，她是被罷免人，是花我們納稅錢的人。我是納稅人，是養她的人。」結果她用整個說明會在罵我，要「電爆」我。大家不覺得她很錯亂嗎？

曹興誠提及，自己擔任「防衛韌性委員會顧問」，是無給職，沒花政府一毛錢。她居然說我沒去開會是「薪水小偷」，真是罵人不打草稿。而在說明會上表示，心思不正的人，往往比正常人更「認真」做他們的事。譬如匪諜、詐賭，打假球的球員等。「我並沒有提及台灣職棒，也完全沒有任何暗示或惡意，但徐巧芯卻惡意操作，挑撥說我對台灣職棒不敬；此可見徐之心思惡毒。」

曹興誠回憶，自己1994年被聲寶陳盛沺拉去見江澤民。陳想從中國銀行貸款，所以求見江澤民；拉著我去，是想增加江見他的機會。在見江之前夕，由曾慶紅請我們吃飯。我在飯局上問曾對台灣的看法，他說他們認爲中華民國已經滅亡。

曹興誠續指，自己就說，滅亡了就是鬼，那兩岸變成人鬼殊途，陰陽永隔，還如何統一呢？如果中共不承認中華民國的存在，中華民國可能只好改名成台灣國，那其錯就不在台灣這邊。31年前的這點接觸，徐巧芯竟然拿我跟傅崐萁相比，說我是「舔共始組鳥」；也不知道她是罵我還是罵傅崐萁？真是尖酸惡毒無比。

曹興誠認為，對這麼一個罵人不打草稿的潑婦，蔣萬安還說中華民國需要她。蔣萬安真的跟韓國瑜一樣，「驚句」連連。順便講一下，蔣萬安自稱為蔣經國總統的孫子，竟然違背他祖父不接觸、不談判、不妥協的「三不」訓令，不僅和中共大肆接觸，還和他的父親章孝嚴同為習近平的座上賓。上輩反共，子孫投共的例子太多了。

曹興誠也提到，徐巧芯說她的外公曾參與國共內戰，想以此證明她是反共的。邏輯謬誤，正足以證明她的奸巧詭詐。「拜託大家，把徐巧芯罷掉吧！她不僅不夠資格當我們的立委，連在信義區都是一個有毒的存在。」