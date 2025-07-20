　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「打假球比正規認真」惹怒棒球迷　曹興誠喊：我沒有提台灣職棒

▲▼ 「護台大遶境大成功晚會」-曹興誠。（圖／記者黃克翔攝）

▲罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠日前在公辦罷免說明會表示，「我跟各位講，匪諜工作最認真，這職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真，詐騙的人比正常人工作更認真。」惹怒球迷。對此，曹興誠今（20日）也澄清，「我並沒有提及台灣職棒，也完全沒有任何暗示或惡意，但徐巧芯卻惡意操作，挑撥說我對台灣職棒不敬；此可見徐之心思惡毒。」

曹興誠今日在臉書發文表示，徐巧芯的壞，一篇臉書寫不完，所以再寫個續篇。徐巧芯把她的說明會變成罵人會。罵人又不打草稿，變成誹謗造謠；事後趙少康還說她「電爆」曹興誠，十分離譜。

曹興誠認為，說明會其實是「王不見王」，一方說明的時候，另一方並不在場，所以並非辯論，當然也沒有所謂「電爆」這種事。「大家應該注意的是，她是被罷免人，是花我們納稅錢的人。我是納稅人，是養她的人。」結果她用整個說明會在罵我，要「電爆」我。大家不覺得她很錯亂嗎？

曹興誠提及，自己擔任「防衛韌性委員會顧問」，是無給職，沒花政府一毛錢。她居然說我沒去開會是「薪水小偷」，真是罵人不打草稿。而在說明會上表示，心思不正的人，往往比正常人更「認真」做他們的事。譬如匪諜、詐賭，打假球的球員等。「我並沒有提及台灣職棒，也完全沒有任何暗示或惡意，但徐巧芯卻惡意操作，挑撥說我對台灣職棒不敬；此可見徐之心思惡毒。」

曹興誠回憶，自己1994年被聲寶陳盛沺拉去見江澤民。陳想從中國銀行貸款，所以求見江澤民；拉著我去，是想增加江見他的機會。在見江之前夕，由曾慶紅請我們吃飯。我在飯局上問曾對台灣的看法，他說他們認爲中華民國已經滅亡。

曹興誠續指，自己就說，滅亡了就是鬼，那兩岸變成人鬼殊途，陰陽永隔，還如何統一呢？如果中共不承認中華民國的存在，中華民國可能只好改名成台灣國，那其錯就不在台灣這邊。31年前的這點接觸，徐巧芯竟然拿我跟傅崐萁相比，說我是「舔共始組鳥」；也不知道她是罵我還是罵傅崐萁？真是尖酸惡毒無比。

曹興誠認為，對這麼一個罵人不打草稿的潑婦，蔣萬安還說中華民國需要她。蔣萬安真的跟韓國瑜一樣，「驚句」連連。順便講一下，蔣萬安自稱為蔣經國總統的孫子，竟然違背他祖父不接觸、不談判、不妥協的「三不」訓令，不僅和中共大肆接觸，還和他的父親章孝嚴同為習近平的座上賓。上輩反共，子孫投共的例子太多了。

曹興誠也提到，徐巧芯說她的外公曾參與國共內戰，想以此證明她是反共的。邏輯謬誤，正足以證明她的奸巧詭詐。「拜託大家，把徐巧芯罷掉吧！她不僅不夠資格當我們的立委，連在信義區都是一個有毒的存在。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 5951 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／俄7.4強震！　日氣象廳發布海嘯預報
快訊／俄羅斯連9震！　最大規模7.4
周台英被認定「不道德行為 」！　國際期刊將撤研究論文
快訊／雨區擴大　8縣市豪大雨特報
快訊／連3震！俄羅斯規模6.7地震　深度8公里
台人近7日被騙走18.9億！　1手法騙最多
快訊／2月內5起工安意外！　台積電嘉義廠全面停工
夢幻對決！郭泓志對王建民轟出「超遠全壘打」　全場嗨翻
快訊／強震又來！俄羅斯規模7.4地震　海嘯警報發布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨反對重罰虐兒犯　藍翻過往虐兒案嗆吳思瑤：逾7成都輕判

中歐同意設工作組　汽車數據跨境流動合作

館長現身國民黨中央反罷免　批民進黨美國狗「但我們是中國人」

「打假球比正規認真」惹怒棒球迷　曹興誠喊：我沒有提台灣職棒

合體朱立倫願赴725凱道選前之夜　館長嘆：國民黨人太溫文儒雅

為罷團助陣！高雄樂團新歌挺罷免　夕陽武士：沒票可投只能寫歌

王浩宇問賴清德：童子賢任核三公投代表　黨內立場紛亂妥當嗎？

巴拉圭網紅熱情款待　林佳龍讚台巴友誼超越語言距離：暖胃也暖心

法國更新印太戰略報告！反對片面改變台海現狀　外交部：國際共識

李恕權表態726返台投票　漫畫家高妍：用自己力量去改變很多事情

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

【薑是老的辣】葉君璋奪鐵捕封殺王　球拋觀眾席「送福利」

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

民進黨反對重罰虐兒犯　藍翻過往虐兒案嗆吳思瑤：逾7成都輕判

中歐同意設工作組　汽車數據跨境流動合作

館長現身國民黨中央反罷免　批民進黨美國狗「但我們是中國人」

「打假球比正規認真」惹怒棒球迷　曹興誠喊：我沒有提台灣職棒

合體朱立倫願赴725凱道選前之夜　館長嘆：國民黨人太溫文儒雅

為罷團助陣！高雄樂團新歌挺罷免　夕陽武士：沒票可投只能寫歌

王浩宇問賴清德：童子賢任核三公投代表　黨內立場紛亂妥當嗎？

巴拉圭網紅熱情款待　林佳龍讚台巴友誼超越語言距離：暖胃也暖心

法國更新印太戰略報告！反對片面改變台海現狀　外交部：國際共識

李恕權表態726返台投票　漫畫家高妍：用自己力量去改變很多事情

快訊／俄7.4強震！日氣象廳：「北海道到沖繩」發布海嘯預報

爸媽在台北有房「就不用努力了？」　網點出2關鍵：也沒用啊

穿上瑪利歐釘鞋！後勁全方位打擊稱王　盼例行賽挑戰二刀流

蘭陽天聖會10週年「發爐+立筊」雙神蹟　募集400份物資助弱勢

暑假作業「熱到消失」　小學生崩潰痛哭：「擦擦筆」寫的！

40歲若綺突想生小孩！楊昇達認備孕過程「不開心」　愛愛變痛苦爆摩擦

影射東元前董座「小三奪權」挨告　二審周玉蔻要法官迴避被拒

快訊／俄羅斯外海規模5↑連9震！　最大規模7.4

民進黨反對重罰虐兒犯　藍翻過往虐兒案嗆吳思瑤：逾7成都輕判

川普想砍「馬斯克合約」下令徹查　白宮認了：離不開SpaceX

李光洙奪男配角獎　「早上都敬秀夢到我死了」

政治熱門新聞

吃飯談政治突被揍　議員怒：這是什麼城市？

大雨澆不熄　曹興誠宣布5萬人集結：公民力量堅不可摧

柯文哲羈押禁見逾10個月　民眾黨主席身份最後開會畫面曝光

李恕權表態726返台投票　漫畫家高妍：用自己力量去改變很多事情

店家宣傳726不同意不用投票　市議員喊告

多圖／大罷免倒數大造勢　破萬民眾冒雨湧入青島東路

陳佩琪籲小草大罷免投不同意　否則「綠共會把柯文哲關押到死」

綠委手舉支持《虐殺兒童罪》卻反對1條文　郭昱晴解釋原因又舉例

苗博雅：130萬人連署大罷免　告訴毀憲亂政的國會「人民最大」

預言藍委最終被罷「這數字」　吳子嘉點關鍵：民進黨要大贏不可能

罷團：中共會把台灣男人送去俄烏、女人成器官庫　大罷免是唯一生路

盧秀燕稱罷免成功剴剴條款會被廢　她轟胡扯

王浩宇問賴清德：童子賢任核三公投代表　黨內立場紛亂妥當嗎？

直攻敵營！白1600民進黨中央前辦造勢　黃國昌喊集結：反罷救柯P

更多熱門

相關新聞

館長合體朱立倫　點頭參加725凱道選前之夜

館長合體朱立倫　點頭參加725凱道選前之夜

國民黨主席朱立倫今（20日）與網紅「館長」陳之漢同場出席國民黨中央青年座談時痛批，司法淪為賴政府「鷹犬、東廠」，對民眾黨前主席柯文哲、國民黨工「押人取供」，呼籲大家7月26日投下不同意票、「不同意賴清德」為全民最大黨，並宣布館長將出席國民黨凱道選前之夜。館長則簡短表示，國民黨人都太溫文儒雅了，應該學學民進黨，民進黨怎麼幹，大家就要怎麼幹！

「沒票可投只能寫歌」　高雄樂團新歌挺罷免

「沒票可投只能寫歌」　高雄樂團新歌挺罷免

直攻敵營！白1600民進黨中央前辦造勢　黃國昌喊集結：反罷救柯P

直攻敵營！白1600民進黨中央前辦造勢　黃國昌喊集結：反罷救柯P

吃飯談政治突被揍　議員怒：這是什麼城市？

吃飯談政治突被揍　議員怒：這是什麼城市？

陳佩琪籲小草大罷免投不同意　否則「綠共會把柯文哲關押到死」

陳佩琪籲小草大罷免投不同意　否則「綠共會把柯文哲關押到死」

關鍵字：

大罷免大罷免徐巧芯曹興誠假球職棒

讀者迴響

熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

歌唱一半！女星突光腳下台擁千萬男友爆哭

Coldplay抓姦　CEO妻「社群刪光」假帳號瘋傳

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

最狂空姐小三與空少廁所激戰！正宮高空抓姦

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

男友激戰到一半「突停機」！

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

即／國5北向54公里火燒車駕駛慘死　全線封閉

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面