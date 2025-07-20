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直攻敵營！白1600民進黨中央前辦造勢　黃國昌喊集結：反罷救柯P

▲民眾黨20日下午舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，民眾黨主席黃國昌中午在臉書喊「集結」。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲民眾黨20日下午舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，民眾黨主席黃國昌中午在臉書喊「集結」。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨今（20日）下午4時起至6時將在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，民眾黨主席黃國昌中午在臉書喊「集結」；黃說，守護台灣的民主法治，拒絕總統賴清德專制獨裁，「關鍵一役，我們準備好了！」下午北平東，風雨無阻、不見不散，要用行動向民進黨大惡罷說不，不同意罷免，「反惡罷救柯P」。

在活動說明方面，民眾黨表示，民進黨選輸就想靠大惡罷翻桌，為了緊握權力，持續動用國家機器、對政敵對發出反對聲音的人民進行司法追殺，一旦大罷免成功，將遂行重掌權力不受監督的野心，從挺戒嚴、國安法庭，到民進黨立法院黨團總召柯建銘喊出要用《刑法》100條對付在野黨，這不是警告，是正在發生的現實。

民眾黨也說，「司法、媒體正全面淪陷，民主監督力量正被清除殆盡！台灣民眾黨堅持不能退讓！7月20日，站出來！到民進黨中央黨部前，告訴賴清德：我們不同意這場毀壞民主的大罷免！這一票，不只守住國會，更是守住台灣民主的最後防線」。

在卡司部分，除黃國昌外，還包括白委張啓楷、陳昭姿、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、劉書彬、國民黨台北市立委徐巧芯、羅智強、王鴻薇、賴士葆、李彥秀、網紅「館長」陳之漢、台大前校長管中閔、前立委郭正亮等人。

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