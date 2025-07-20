合體朱立倫願赴725凱道選前之夜　館長嘆：國民黨人太溫文儒雅

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（20日）與網紅「館長」陳之漢同場出席國民黨中央青年座談時痛批，司法淪為賴政府「鷹犬、東廠」，對民眾黨前主席柯文哲、國民黨工「押人取供」，呼籲大家7月26日投下不同意票、「不同意賴清德」為全民最大黨，並宣布館長將出席國民黨凱道選前之夜。館長則簡短表示，國民黨人都太溫文儒雅了，應該學學民進黨，民進黨怎麼幹，大家就要怎麼幹！

▲國民黨主席朱立倫今與網紅「館長」陳之漢同場出席國民黨中央青年座談。（圖／記者黃國霖攝）

朱立倫致詞時指出，民進黨前總統陳水扁、蔡英文都不敢做的事，總統賴清德竟然支持大罷免、反民主，呼籲726投票日投不同意罷免票、全民最大黨就是「不同意賴清德」。

朱立倫表示，台灣民主「老大」不是賴清德，而是台灣全民，藍白對於公平正義的看法相同，只是表達方式不同。他與館長都是新北市民，謝謝館長與國民黨青年互動，並同意參加國民黨725凱道選前之夜，一起反惡罷。他強調，自己也做過地方首長，「全台灣做最久的是我，做16年了，如果是圖利，你慢慢討論、有得吵，因為圖利有太多的模糊空間了，如果是貪汙拿錢，就把證據拿出來，一刀斃命啊，」沒有就這樣辦就是押人取供，這是全世界看不到的。

針對國民黨因不實連署陷入司法風暴。朱立倫說，過去有多少幾千件、幾萬件的偽造文書，有這樣無限上綱這樣辦的嗎？到處大搜索、大押人，就是一樣要押人取供，最後辦藍不辦綠，大家看到的就是台灣司法的黑暗。台灣的民主不是民進黨作主，而是人民作主，老大不是賴清德，老大是全民。