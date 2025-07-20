為罷團助陣！高雄樂團新歌挺罷免　夕陽武士：沒票可投只能寫歌

▲高雄樂團夕陽武士寫歌挺罷免。（圖／翻攝夕陽武士臉書，下同）

記者詹詠淇／台北報導

7月26日大罷免進入倒數，高雄樂團夕陽武士昨（19日）發布新曲〈更好的未來〉為罷團助陣，呼籲民眾投下「同意票」。主唱黃聖峰（阿峰）笑稱「我們四個都是高雄人，沒有投票權，希望寫一首歌為所有努力的人加油！」

夕陽武士過去在音樂祭多次力挺大罷免，吉他手王立曾在台灣祭的演出中，在吉他背面貼上「罷」字，為solo橋段製造驚喜，引得台下樂迷歡呼。

王立表示，這次歌曲製作時程十分匆忙，MV導演希望能夠有罷免志工的真實畫面，他便在Threads上向網友募集照片，沒想到不到一天的時間，就募集到超過200張照片，讓他讚嘆公民集結的力量非常強大，對罷免有信心。

貝斯手高晢軒（Jason）表示，夕陽武士四人都是高雄人，本次大罷免沒有投票權，但高雄人過去成功罷免韓國瑜的經驗讓他很驕傲，也相信民眾的力量是改變社會的關鍵力量。

鼓手王顥諺（兔寶）提到自己即將晉升二寶爸，他認為「罷免是愛」，在此時站出來，是為孩子守護台灣民主自由，也希望自己的孩子未來能無所畏懼的表達自我認同，夕陽武士也堅定的表達「台灣優先」的立場。

最後，主唱阿峰透露，這次歌詞創作是以「愛」為主題，在網路上看到各地罷團志工，犧牲休息時間，無償的付出，在他們的眼中看到對台灣的深愛，因此寫下這首歌，希望用自己的方式，為不同崗位的人加油，並預祝「大罷免大成功」。

此外，夕陽武士也強調，願意無償授權這首歌給所有大罷免的罷團朋友們做使用，毋須特別告知。