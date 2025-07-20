吃飯談政治突被牛富員工揍　議員怒：這是什麼城市？市長還在家？

▲網友吃飯談政治，遭牛富溫體涮牛肉員工毆打。（圖／翻攝Threads「@lawrence0828」）

記者詹詠淇／台北報導

有網友昨爆料，與朋友在台北清粥小菜店小品雅廚吃飯時談到政治，卻遭隔壁桌穿著「牛富溫體涮牛肉」制服的員工毆打，對方還想給錢了事，甚至嗆「走法院我們還有很多方式弄你們啦」。台北市議員顏若芳今（20日）也分享最新進度，目前被害人4人提出傷害告訴，全案犯嫌3人詢後依刑法妨害秩序、傷害罪移送台北地檢署偵辦。她也呼籲，立場不同可辯論溝通，但不應使用暴力。台北市議員林亮君則說，這是什麼城市？市長還在家嗎？

有民眾在Threads爆料，和朋友在小品雅廚用餐時，聊到政治，且是理性地雙邊立場辯論，沒想到隔壁桌穿著牛富溫體涮牛肉制服的員工突然叫囂，「你們再不離開我們就掀桌了」。他們原本想要結帳離開息事寧人，沒想到才剛起身，對方就衝上來狂毆，而店家則是馬上報警，「此時我們人在店外對方在店內持續叫囂」。警方到場後，對方其中一名大哥還過來說要給2千元私了，他則微笑禮貌請示警方處理，對方還暴怒稱「走法院我們還有很多方式弄你們啦」，後續就是警局莫名其妙的筆錄跟各種荒謬後續。

針對該案，牛富溫體涮牛肉今日發布聲明啟事稱，「經查，該事件與任何政治立場無關，起因為雙方因言語音量問題產生誤會，進而引發肢體衝突。」儘管對方先有推擠行為，本店員工仍不應以暴制暴。本店秉持「有動手就是錯」的原則，已於第一時間予以當事員工開除，並向社會大眾表達最深的歉意，為此次事件造成社會資源浪費，深感遺憾。

台北市議員顏若芳今日分享最新進度，經查，犯嫌3人及被害人4人在餐廳用餐時，係犯嫌主動以髒話辱罵被害人，進而徒手攻擊，並無外界所稱被害人是「推擠在先」、「以暴制暴」的情事，目前被害人4人提出傷害告訴，全案犯嫌3人詢後依刑法妨害秩序、傷害罪移送台北地檢署偵辦。

顏若芳指出，被害人事後也在社群媒體發布貼文表示，是因為在餐廳聊政治，疑似引起犯嫌不滿所以遭毆，但無論如何，施暴就是犯罪，所以她也請警方後續務必全力協助受害人。

大罷免投票在即，這陣子全國各地都出現類似的傷害案件，從知名作家楊双子伴侶在中和宣傳罷免遭不明男子攻擊，到這次疑似在外聊政治卻被群毆，顏若芳呼籲，立場不同可以溝通、可以辯論、可以說服，但無論如何不應使用暴力，不僅是犯罪，更是在葬送台灣得來不易的民主與多元包容素養。而身為政治人物，也更有責任約束、勸戒支持者的言行，千萬不能讓民粹凌駕民主、用暴力葬送多元。

台北市議員林亮君則表示，民權一派出所接獲報案後抵達現場，分別詢問雙方是否有動手，後續透過店家監視器確認是單方施暴。動手打人的牛富火鍋店員工將依刑法妨害秩序及傷害罪，移送台北地檢署偵辦。但打人的人當下想塞錢私了，還嗆聲有很多方式可以「弄你們」。在台北市坐在餐廳吃飯聊政治，居然遇到暴力、嗆聲、威脅，這是什麼城市？市長還在家嗎？