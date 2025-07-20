陳佩琪籲小草大罷免投不同意　否則「綠共會把柯文哲關押到死」

▲柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨20日下午在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，民眾黨主席黃國昌等共8位白委、台北市5名藍委、網紅「館長」陳之漢、台大前校長管中閔、前立委郭正亮等將出席。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪表示，大罷免若成功，柯文哲是永遠不會被放出來了，在此呼籲小草、支持者等、大家今天下午一起來支持民眾黨的反罷活動。

陳佩琪20日在臉書表示，這週二南下高雄公祭，對發生的悲劇真的感傷，一件針對先生的司法迫害案件，搞到這麼多人受牽連，有人健康受損，有人因此而喪命， 傷痛已經永遠無法彌補了。

陳佩琪說，她對台灣司法的感受就是，偽造文書、抄寫幾份死人名冊、網路上找找幾張相片、滴幾滴血在上面這種罪輕，收押禁見好幾個月不放，對於小老百姓案件，重大傷害罪嫌犯只是隨便敷衍一下，放出去繼續殺人，按正常程序通過的都市計畫案，沒有任何違法證據，先生卻被莫名其妙關押了快一年。

陳佩琪也說，她覺得台灣司法只會關押危害民進黨吃香喝辣的人，其他殺人和暴力詐騙的全都放跑，民進黨就只在乎自己，而不在乎人民的死活。

「執政黨還有臉號稱自己是自由民主？在野監督執政黨天經地義有什麼不對？ 不合你意就要罷免人家？根本就是綠共獨裁的行徑。」陳佩琪表示，她知道大罷免若成功，倘若五院中連立院的主導權都被拿走了，柯文哲是永遠不會被放出來了，因為綠共會更有恃無恐、把柯用莫須有的罪名關押到死。

陳佩琪說，謹在此呼籲小草、支持者、不願國家繼續沉淪的選民、曾在各地遇到她、 給她加油打氣的民眾們，大家今天下午一起來支持民眾黨的反罷活動，若下午無法前來，也請務必在7月26日前去投下「反對罷免」一票，柯文哲跟她在此謝謝大家。