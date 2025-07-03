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「繩」助攻毛蟹返家！侯友宜視察碧潭堰　見證生態廊道重生

▲侯友宜視察碧潭堰 見證生態廊道重生。（圖／新北市水利局提供）

▲新店溪生態大躍進！碧潭堰特製麻繩助毛蟹洄游，51種魚蝦蟹現蹤。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為展現河川治理與生態共融成果，新北市侯友宜市長今（3日）視察碧潭堰魚道設施，並了解新設的生態輔助措施。其中，專為小毛蟹打造的特製麻繩，全長逾132公尺、直徑3.8公分，提供「繩助攻」助其攀爬越堰，順利完成艱辛洄游。這不僅展現新北水利設施兼顧生態的努力，更印證碧潭堰在串聯新店溪生態鏈上的重要角色。

侯友宜視察新店溪水環境治理成效時表示，毛蟹能夠連續4年穩定洄游至新店溪，證明近年來市府團隊在水環境改善上的努力已見成效。新店溪整治工程不僅榮獲「全國水環境大賞」肯定，更為上游堰壩的魚道工程寫下新里程碑，邁出生態友善的關鍵第一步。

▲侯友宜視察碧潭堰 見證生態廊道重生。（圖／新北市水利局提供）

▲侯友宜視察時表示，未來的碧潭不僅風景優美，更要成為生態水樂園。

侯友宜指出，新店溪的水質與棲地環境改善，使碧潭不再只是觀光景點，未來將進一步轉型為「生態教室」，讓民眾親身體驗河川復育的成果。他特別強調，這項成就得來不易，感謝所有參與單位的付出，並期待更多年輕朋友加入守護水環境的行列，共同見證新北市永續發展的成果。

水利局長宋德仁表示，過去新店溪水質不佳及水位較低，水利局透過污水接管改善水質，新店區截至2025年5月污水接管戶數近9萬戶，且2015年於碧潭堰下游完成4座矮堰設置，抬升河川水位，讓魚蝦蟹類可以抵達碧潭堰。但是舊碧潭堰堰體因未設置魚道，對於上溯至碧潭堰上游還是一個阻礙，終於在2023年7月碧潭堰新堰體完成修復後，打通了中斷46年的新店溪生態廊道。透過魚道中設置的水中攝影機，記錄到51種魚蝦蟹類，其中有36種原生種，包含常見的臺灣石（魚賓）、香魚、鱸鰻、烏魚、溪哥以及6月底大量現蹤的日本禿頭鯊。

▲侯友宜視察碧潭堰 見證生態廊道重生。（圖／新北市水利局提供）

▲水利局長宋德仁表示，這些魚蝦蟹的紀錄，彰顯市府在新店溪的整治成效。

宋德仁提到，毛蟹是洄游生物，會在河口孵化並長成小毛蟹後，越過碧潭堰上溯至山區溪流成長，考量到毛蟹在水泥魚道上溯的艱辛，碧潭堰魚道在設計之初即設置了攀爬繩。然而，經過2、3年的使用，部分繩索難免破損。因此，今年特別趕在毛蟹上溯季節前，預先在碧潭堰魚道架設了直徑3.8公分、長度超過132公尺的新麻繩，為毛蟹們提供了強力的「繩助攻」。

宋德仁補充，為了更深入了解毛蟹的上溯行為與分布，也在碧潭堰下游設置蝦籠進行誘捕觀察，歷時一個月追蹤毛蟹的移動路線及棲息環境。這些寶貴的數據不僅能作為未來水環境營造的重要參考，更具體彰顯了市府在新店溪河川整治上的顯著成效。

▲侯友宜視察碧潭堰 見證生態廊道重生。（圖／新北市水利局提供）

▲水利局預先在碧潭堰魚道架設麻繩，民眾有機會在魚道觀景窗觀察到毛蟹爬繩。

崇光社區大學及龜山國小表示，很榮幸能參與此次活動，特別令人印象深刻的是，水利局請專家在夜間拍攝到毛蟹在魚道攀爬的珍貴畫面，學員們甚至能透過魚道觀景窗，親眼目睹毛蟹藉由繩索奮力上溯的過程，這不僅讓大家對生態觀察有了嶄新的體驗，也深刻認識到魚道的生態友善設施，對魚蝦蟹們能成功洄游的重要性。

水利局表示，未來將串聯碧潭堰園區、碧潭風景區、溪州公園與陽光運動等園區，將具有生態友善豐碩成果的新店溪打造成無圍牆的水漾博物館。透過目前持續推動的碧潭堰環圈空間營造，以及相對應的水漾學堂教材研發與環境教育種子教師培訓，加深與社區及學校的合作，強化全民對在地河川水環境的認識，共同打造人與自然和諧共生的宜居城市。

▲侯友宜視察碧潭堰 見證生態廊道重生。（圖／新北市水利局提供）

▲水利局歷時長達1個月的時間追蹤毛蟹的移動蹤跡。

▲侯友宜視察碧潭堰 見證生態廊道重生。（圖／新北市水利局提供）

▲兩隻毛蟹於夜間，在魚道內湍急的水流中，利用爬繩攀行。

▲侯友宜視察碧潭堰 見證生態廊道重生。（圖／新北市水利局提供）

▲魚道內麻繩直徑3.8公分、長度超過132公尺，讓小毛蟹們能藉由「繩助攻」輕鬆攀爬越過堰體。

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