地方 地方焦點

不畏寒風冬雨！新北教師前進北海岸　深度研習石滬文化

▲新北教師前進北海岸 深度研習石滬文化。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲認識家鄉從海洋開始，新北教師研習聚焦北海岸石滬文化資產。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為深化教師對在地海洋文化資產的理解，並持續推動戶外教育與海洋教育的跨域整合，新北市政府教育局指導新北市戶外教育及海洋教育中心，攜手淡江大學及北海岸在地團體，於21、22日強烈冷氣團來襲時，不畏冷冽寒風冬雨，假石門、三芝、淡水地區辦理「石滬與北海岸的海洋文化資產」教師專業社群研習。本次研習以北海岸具代表性的石滬文化為核心，透過文史走讀、專題講座與實地踏查，引導教師從歷史、人文、生態與教學轉譯等多元面向，深入理解海洋文化資產的教育價值。

教育局表示，本次研習係依據教育部國民及學前教育署114學年度補助地方政府推動戶外與海洋教育實施計畫，並結合新北市環境教育中長程計畫辦理，期望凝聚海洋教育學校共識，提升教師在海洋教育議題上的跨域整合能力。石滬不僅是先民順應潮汐與地形所發展出的傳統漁撈設施，更是北海岸珍貴的文化資產，蘊含豐富的歷史記憶與地方智慧，極具轉化為教學素材的潛力。

▲新北教師前進北海岸 深度研習石滬文化。（圖／新北市大鵬國小提供）

研習首日於淡海國小報到後展開系列課程。上午邀請專家以「石滬與褒歌」為題，帶領教師從歷史文獻與口述文化中，認識漁村社會的生活樣貌與文化意涵，理解石滬在地方社會中的角色與象徵；透過文史視角的鋪陳，教師得以重新思考海洋文化如何與人群生活緊密交織。

下午課程則聚焦於石滬周邊的生態環境，結合實務經驗分享，引導教師從自然環境與生物多樣性的角度，理解石滬與海岸生態之間的互動關係，並進一步交流北海岸石滬文化如何透過繪本與教學設計進行轉譯，讓學生能以更貼近生活的方式理解海洋文化。

▲新北教師前進北海岸 深度研習石滬文化。（圖／新北市大鵬國小提供）

第二日研習安排實地踏查行程，教師走訪台灣極北富貴角燈塔、石門麟山鼻石滬、三芝雙心石滬等北海岸重要場域，在專家導覽下，實際觀察石滬的構造、分布與保存現況，並從地景變遷與漁業發展脈絡中，理解文化資產保存所面臨的挑戰與價值。透過走入現場的學習方式，教師不僅累積第一手的教學素材，也深化對海洋文化資產的情感連結。

教育局指出，本次研習亦重視教師專業社群的交流與支持系統建構，透過心得分享與對話討論，促進不同學校教師之間的經驗交流。研習結束後，參與教師需於一週內完成北海岸石滬文化相關之教學設計，將研習成果轉化為可實踐於課堂的課程內容，持續擴散海洋教育的影響力。

教育局強調，海洋教育不僅是知識的學習，更是文化理解與價值培養的歷程。新北市擁有豐富且多元的海洋文化資產，透過系統性的教師專業成長研習，能協助教師發展在地化、多元且具創意的教學策略，引導學生認識家鄉、關懷海洋、實踐永續。未來將持續整合學界與民間資源，推動更多結合戶外體驗與文化深度的研習課程，讓海洋成為最具生命力的學習場域。

▲新北教師前進北海岸 深度研習石滬文化。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北教師前進北海岸 深度研習石滬文化。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北教師前進北海岸 深度研習石滬文化。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北教師前進北海岸 深度研習石滬文化。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北教師前進北海岸 深度研習石滬文化。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北教師前進北海岸 深度研習石滬文化。（圖／新北市大鵬國小提供）

參賽破350件！基隆美展40週年登場　邱佩琳：打造藝術新殿堂

加碼投資基隆！摩卡咖啡新廠動土　邱佩琳：帶動產業與就業

不畏寒風冬雨！新北教師前進北海岸　深度研習石滬文化

宗博兒童館《靈性回歸》特展登場　啟動孩子感官探索旅程

迎春節先顧安全！　南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮　「先僱後訓」助攻穩定就業

連結校園與社區　雲林莿桐老宿舍展現全新風貌

寒假閱讀有好禮！花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

春節前強化防疫　雲林盤點動植物疫病整備

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

參賽破350件！基隆美展40週年登場　邱佩琳：打造藝術新殿堂

加碼投資基隆！摩卡咖啡新廠動土　邱佩琳：帶動產業與就業

不畏寒風冬雨！新北教師前進北海岸　深度研習石滬文化

宗博兒童館《靈性回歸》特展登場　啟動孩子感官探索旅程

迎春節先顧安全！　南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮　「先僱後訓」助攻穩定就業

連結校園與社區　雲林莿桐老宿舍展現全新風貌

寒假閱讀有好禮！花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

春節前強化防疫　雲林盤點動植物疫病整備

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒「嘴裡多一根」崩潰：阿公這樣我會怕

黑幫台灣詐團藏宿霧別墅「聘傭人」伺候　17人被遣返全羈押禁見

直擊／鼎王送入後台！金希澈也淪陷了　「標準中文告白」粉絲笑出來

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

王祖賢罕見露面拍片拜年　「雙手合十獻祝福」近況曝光

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室　聚焦2026年重點晶片

霍諾德明將徒手攀登101！外媒曝「酬勞破千萬」　本人霸氣回應

UBL冠軍戰／戴伯丞三安掃回關鍵2分　北市大力退國體勇奪隊史第5冠

台船澄清沒有租用浮塢於港內進行下潛測試　即將展開淺航測試

李翊君5月首唱高流！　搶先公佈驚喜：會有特別的安排

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」

暖警「借衣」救失溫女　家屬感動致謝

雙金山國小首度相會　跨縣市締結姊妹校

台東「最美所長」現身警廣親授防詐秘訣

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

桃園市政府獲贈500箱福慧箱　春節關懷弱勢戶

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃「一馬當堅」1／31台南登場

本高崎巨無霸水梨首度來台！1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

桃園市《大園區志》新書發表　百年歷史全紀錄

台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領一次看

台南消防大隊長邱淵明榮登國際傑出發明家名人堂

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖營建廢棄物全現形

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

嘉義市普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

關鍵字：新北市石滬文化海洋教育北海岸戶外教學教師研習

