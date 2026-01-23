不畏寒風冬雨！新北教師前進北海岸　深度研習石滬文化

▲認識家鄉從海洋開始，新北教師研習聚焦北海岸石滬文化資產。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

為深化教師對在地海洋文化資產的理解，並持續推動戶外教育與海洋教育的跨域整合，新北市政府教育局指導新北市戶外教育及海洋教育中心，攜手淡江大學及北海岸在地團體，於21、22日強烈冷氣團來襲時，不畏冷冽寒風冬雨，假石門、三芝、淡水地區辦理「石滬與北海岸的海洋文化資產」教師專業社群研習。本次研習以北海岸具代表性的石滬文化為核心，透過文史走讀、專題講座與實地踏查，引導教師從歷史、人文、生態與教學轉譯等多元面向，深入理解海洋文化資產的教育價值。

教育局表示，本次研習係依據教育部國民及學前教育署114學年度補助地方政府推動戶外與海洋教育實施計畫，並結合新北市環境教育中長程計畫辦理，期望凝聚海洋教育學校共識，提升教師在海洋教育議題上的跨域整合能力。石滬不僅是先民順應潮汐與地形所發展出的傳統漁撈設施，更是北海岸珍貴的文化資產，蘊含豐富的歷史記憶與地方智慧，極具轉化為教學素材的潛力。

研習首日於淡海國小報到後展開系列課程。上午邀請專家以「石滬與褒歌」為題，帶領教師從歷史文獻與口述文化中，認識漁村社會的生活樣貌與文化意涵，理解石滬在地方社會中的角色與象徵；透過文史視角的鋪陳，教師得以重新思考海洋文化如何與人群生活緊密交織。

下午課程則聚焦於石滬周邊的生態環境，結合實務經驗分享，引導教師從自然環境與生物多樣性的角度，理解石滬與海岸生態之間的互動關係，並進一步交流北海岸石滬文化如何透過繪本與教學設計進行轉譯，讓學生能以更貼近生活的方式理解海洋文化。

第二日研習安排實地踏查行程，教師走訪台灣極北富貴角燈塔、石門麟山鼻石滬、三芝雙心石滬等北海岸重要場域，在專家導覽下，實際觀察石滬的構造、分布與保存現況，並從地景變遷與漁業發展脈絡中，理解文化資產保存所面臨的挑戰與價值。透過走入現場的學習方式，教師不僅累積第一手的教學素材，也深化對海洋文化資產的情感連結。

教育局指出，本次研習亦重視教師專業社群的交流與支持系統建構，透過心得分享與對話討論，促進不同學校教師之間的經驗交流。研習結束後，參與教師需於一週內完成北海岸石滬文化相關之教學設計，將研習成果轉化為可實踐於課堂的課程內容，持續擴散海洋教育的影響力。

教育局強調，海洋教育不僅是知識的學習，更是文化理解與價值培養的歷程。新北市擁有豐富且多元的海洋文化資產，透過系統性的教師專業成長研習，能協助教師發展在地化、多元且具創意的教學策略，引導學生認識家鄉、關懷海洋、實踐永續。未來將持續整合學界與民間資源，推動更多結合戶外體驗與文化深度的研習課程，讓海洋成為最具生命力的學習場域。