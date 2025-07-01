收簿手買人頭戶搞詐騙...賠10萬換緩刑　欠債男提供帳戶判更重

▲詐團收簿手收1帳戶害人被騙10萬，賠錢換緩刑。（圖／達志示意圖）

記者郭世賢／基隆報導

吳姓男子擔任詐騙集團「收簿手」收購人頭帳戶，以謝姓男子積欠3萬元債務為由，要謝提供帳戶抵債，詐團取得該人頭帳戶後，將王姓被害人受騙的10萬元贓款洗至海外。基隆地院審理時，考量吳男已全額賠償王男10萬元損失，雖依詐欺罪判處1年6月徒刑，但給予緩刑5年之自新機會。

判決指出，吳男為詐團收購人頭帳戶時，得知謝姓男子欠債3萬元無力償還，要求其提供銀行帳戶抵債。吳男取得謝男帳戶資料後，立即上繳給暱稱「大陸雞」的詐團上線成員，後來，王姓被害人誤信比特幣買賣打工詐術，依指示將10萬元積蓄匯入謝男帳戶，款項隨即遭詐團層轉洗錢至海外。

警方接獲報案後，透過金流追查發現贓款匯入謝男帳戶，進一步溯源查獲謝男賣帳抵債之事實，並循線逮捕擔任「收簿手」的吳男。基隆地檢署偵結後，將吳、謝2人分別依詐欺取財罪、洗錢防制法提起公訴。

法官認定，吳男參與詐團負責收購帳戶，謝男則提供帳戶協助洗錢，2人均未循正當途徑獲取收入，導致王男蒙受財產損失。審酌2人坦承犯行，且吳男已全額賠償被害人10萬元，故判處吳男1年6月有期徒刑，緩刑5年，附加條件須支付公庫6萬元；謝男則依洗錢罪判處2月徒刑，得易科罰金，併科1萬元罰金。全案仍可上訴。