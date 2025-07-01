鐮刀砍妻、兒女打到失聰　法官判3兄妹免扶養「渣父」

▲幼年飽受虐待、靠鄰居接濟，3兄妹成功擺脫扶養暴力父。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名江姓男子婚後育有3名子女，卻被控在子女年幼期間長期施暴。他不僅持鐮刀砍傷妻子，更導致長子被打至失聰、次子幾乎跛腳，甚至威脅要將幼女賣至妓院。如今69歲的江男因生活無法自理被安置於養護中心，3名子女向基隆地院訴請免除扶養義務獲准。

判決書指出，江男現無財產且收入為零，完全依靠政府安置。3名子女指控父親早年外遇、酗酒成性，除持鐮刀砍傷母親背部（當庭出示傷勢照片為證），更以棍棒毆打長子致聽力受損（提出聽障手冊佐證），次子則因長期受虐一度不良於行。全家生計多仰賴親友接濟及母親工廠薪資維持。

江男辯稱僅以「細竹絲管教」子女，否認造成長子耳聾，並強調僅「偶爾」對妻子動粗。但前妻出庭證實，江男外遇後幾乎未負擔家計，「每月最多給2000元，子女7歲後分文未給」，全家靠鄰居接濟與娘家支援度日。

法官審理後認定，3名子女自幼生活在暴力陰影下，江男長期未盡扶養義務情節重大，依《民法》第1118條之1判准免除扶養義務。判決特別指出，江男除經濟棄養外，更對子女身心造成永久傷害，符合「情節重大」要件。全案仍可上訴。