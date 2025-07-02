防汛生力軍報到！新北添6台大型移動式抽水機　機動戰力再升級

▲新北增添防汛機動部隊，採購6台12英吋（0.3CMS）大型移動式抽水機組。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為因應短延時強降雨與颱風豪雨帶來的挑戰，新北市水利局強化防汛量能，採購6台12英吋（0.3CMS）大型移動式抽水機，已於6月底完成交機，隨即投入24小時防汛待命。這批新機器加入後，全市移動式抽水機數量從原有83台增加為89台，大幅提升抽排水應變能力，讓新北防洪防災更有效率。

水利局長宋德仁表示，此次採購6台大型移動式抽水機，總經費約820萬元，中央前瞻基礎建設計畫補助280萬，新北市自籌540萬。移動式抽水機是一種具備機動性，可快速佈置到需要排水地點的抽水設備，1台12英吋抽水機抽水量每秒約可抽0.3噸，除本身抽水量大之外，又可隨時移動機具彈性調度，為防汛時期不可或缺的重要利器。

▲2024年中南部發生嚴重淹水災情，新北迅速調度移動式抽水機及操作人員，前往淹水受災縣市進行救災復原工作。

宋德仁強調，新北轄內8處地勢低窪及易淹水地區，因應豪雨已常態性預佈9台移動式抽水機隨時待命。當颱風警報發布後，則在另外19處地點快速佈署20台移動式抽水機，其餘60台機組供緊急調派使用。目前6英吋及12吋大型移動式抽水機皆裝設GPS定位，可隨時掌握機組動向及運作情形，並搭配新北市智慧防汛平台，整合天上降雨至地下水位、路面淹水感測器、CCTV、移動式抽水機等水情資訊，以便防汛人員遠距掌控動態，精進防災調度效能。

水利局表示，移動式抽水機除了機動性強，還可馳援災情嚴重縣市，去年凱米颱風襲台，中南部發生嚴重淹水災情，新北秉持同島一心，人溺己溺之精神，迅速調度18台移動式抽水機，包括12吋抽水機4台、6吋抽水機6台、吊卡4台，並動員24位人員，前往淹水受災縣市進行救災復原工作，透過移動式抽水機24小時持續不停抽排水，快速且有效率解決淹水問題，使得受災居民能迅速恢復正常生活。

▲6英吋及12吋大型移動式抽水機皆設有GPS定位，並搭配新北市智慧防汛。

▲移動式抽水機是一種具備機動性，可快速佈置到需要排水地點的抽水設備。