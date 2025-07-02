新北勞工之星歌唱大賽開跑　總獎金36萬邀各路好手

▲2024年魅力之星組頒獎大合影。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

喜愛唱歌的朋友看過來！第19屆新北市「勞工之星」歌唱大賽活動報名開始囉，即日起至7月25日下午6時止，歡迎新北市勞工及全台合法移工朋友一同參與這場音樂盛宴。本屆總獎金高達36萬元，亦增加廣宣平台，各組冠軍將登上勞工局網站「新北勞動雲」，獲得官方認證好歌喉的行銷機會，快快報名發揮你的音樂天賦吧！

勞工局長陳瑞嘉表示，「勞工之星」是公部門歷史最悠久的歌唱比賽，歷年來已累積近萬人參與競賽，培育許多電視歌唱選秀節目的實力唱將。勞工局非常鼓勵勞工朋友從事正當休閒活動，讓工作與生活更平衡。由於榮獲冠軍未來不得再參賽，被趣稱為「從勞工之星畢業」，更是一種對歌王歌后的肯定。本屆賽事將在8月份熱烈展開，也歡迎親友團來為支持者加油打氣，不放過任何精彩片段。

▲2024年移工之星組頒獎大合影。

「勞工之星」各組優勝選手均能獲得豐富獎金，冠軍獎金3萬5千元、亞軍2萬4千元、季軍1萬8千元、殿軍1萬2千元、第5名7千元，第6至10名還能各有3千元。此外，還有「最佳造型獎」、「最佳台風獎」、「最佳啦啦隊獎」等豐富獎項，愛唱歌的你，務必快來展現才藝賺獎金。

勞工局表示，凡年滿18歲，設籍或工作地在新北市的在職勞工，以及在台合法受僱之外國人，均可報名參加。詳細活動辦法可透過關鍵字「2025年勞工之星歌唱大賽」搜尋，或直接透過官網查詢，也歡迎勞工朋友來電：02-2700-4519洽詢報名細節。

▲2024年活力之星組頒獎大合影。