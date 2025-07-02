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從海出發！新北海洋永續三策略　侯友宜：落實漁海共好

▲新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市擁有美麗海景及豐富生態環境，今（2日）市政會議上農業局以「從海出發 漁海共好」為題進行專題報告。市長侯友宜表示，新北市的海岸線145公里，共有28座漁港為本島最多，漁民則以近海漁業為主要捕撈方式，可說是與海洋生態共生共榮的海洋大城市。市府不僅全力翻轉漁港帶動觀光休閒，更透過生產、生態及生活三面向落實漁海共好，推動海洋資源永續發展、生生不息。

在生產方面，侯友宜表示，市府透過漁獲總量管制配額、禁漁期控管等預防過度捕撈，確保漁業資源永續，並劃設保育區守護生物多樣性，更是首推漁刺網實名制的直轄市，至今輔導近7成刺網漁船轉型。在生態方面，首創辦理「山海造林-生物多樣性復育」計畫，與海洋大學及台灣山海天使環境保育協會合作推動珊瑚復育，自2019年起於卯澳灣海域種植珊瑚，至今廣植超過3,000株。同時依據各棲地及物種分布條件，於萬里野柳保育區進行軟絲復育；於貢寮卯澳灣培育並放流九孔、海膽等在地物種；持續於淡水河口放流台灣原生物種文蛤幼苗等，營造友善生物棲地，守護生態多樣性。

▲新北海洋永續三策略。（圖／新北市農業局提供）

▲每年復育500株珊瑚幼苗。

在生活方面，新北市自2019年起，於暑假期間舉辦「珊瑚小學堂」及「和美海之家」，讓孩童親手體驗珊瑚移植等，讓海洋教育向下扎根、向上延伸。侯友宜說，市府不僅透過生活教育、生態保護讓民眾認識海洋環境，也以安全為前提，推動衝浪、浮潛等海上娛樂活動，親身體驗與海共融，希望在教育及觀光休閒並濟下，讓大家更加親海、愛海、懂海，一同守護美麗的海洋及豐富的自然資源。

農業局表示，為擴大海洋資源永續發展，新北市將實施刺網漁業全面退出東北角3海浬，規劃於今年7月中旬公告修正規範，讓多為礁岩地形，同時也是珊瑚棲地的貢寮沿近海岸，免於被網具影響的風險；由卯澳灣出發，將珊瑚復育的技術推展至貢寮全區，結合國立臺灣海洋大學、緯穎永續基金會、財團法人金屬工業研究發展中心及貢寮區漁會，產官學研共同投入，以循環材料及3D列印技術開發珊瑚基座，並於2026年將原本復育500株的珊瑚提升至1,000株，打造貢寮珊瑚海岸。

此外，市府今年串聯貢寮區養殖戶，推動海膽養殖試辦計畫，降低野外採捕壓力，提升養殖戶收益，預計於2030年達成海膽養殖產業化，將創造約1.6億年產值，更首次成立萬里區水產動植物繁殖保育區的志工巡守隊，沿岸巡查結合海上巡護，持續攜手讓海洋資源永續發展。

▲新北海洋永續三策略。（圖／新北市農業局提供）

▲農業局2日市政會議報告以「從海出發－漁海共好」為主題，說明從生產、生活及生態推動海洋永續成果。

▲新北海洋永續三策略。（圖／新北市農業局提供）

▲刺網實名制稽查。

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