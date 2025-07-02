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縱火燒毀15尊神像！瓦斯爐+令旗當「柴火」　狂男涉重罪起訴

記者郭世賢／基隆報導

李姓男子涉嫌在新北市金山區五谷廟內，從神殿搬下15尊神像，分別放置於供桌與香爐中縱火焚燒，廟方人員聽聞爆炸聲後，立即出面制止並緊急撲滅火勢，警方到場後將其當場逮捕。基隆地檢署近日偵結，依公共危險罪嫌將李男起訴。

▲「高粱酒+金紙」助燃！金山宮廟15神像7香爐遭焚。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲15尊神像遭搬下神殿縱火焚毀！男潑酒助燃，遭起訴公共危險罪。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，李男有公共危險、毀損及妨害自由等前科，案發時先以廟中供奉用香與金紙點燃香爐，再將高粱酒、小型瓦斯爐、神像及令旗等物投入火中，導致火勢迅速擴大。廟方會計葉姓女子與多名工作人員聽聞爆裂聲後，立即趕往現場合力撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡。

李男到案後坦承曾以打火機點燃神桌上的神像，進而引發火勢蔓延至其他神像與香爐。不過，其供述犯案動機前後反覆，先稱「自己也不清楚」，後又表示是「不小心」造成火勢。檢察官訊後，認為其有反覆實施犯罪之虞，向基隆地方法院聲請羈押，法院審理後裁准。

檢方指出，李男已坦承縱火燒毀神像等物，且證人證述一致，並有現場焚毀物品與濃煙瀰漫之照片為佐，足認犯嫌明確。全案依《刑法》第175條第1項「放火燒毀他人物品致生公共危險」罪嫌提起公訴，該罪可處1年以上、7年以下有期徒刑。

▲「高粱酒+金紙」助燃！金山宮廟15神像7香爐遭焚。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「高粱酒+金紙」助燃！金山宮廟15神像7香爐遭焚。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「高粱酒+金紙」助燃！金山宮廟15神像7香爐遭焚。（圖／記者郭世賢翻攝）

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